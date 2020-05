Suecia: El ejemplo que usó el Presidente para defender la cuarentena

Suecia vs. Noruega

El presidente Alberto Fernández puso como ejemplo hoy los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado la cuarentena como hizo el gobierno sueco,El mandatario comparó la cifra de casos positivos y muertos que tuvieron los países nórdicos, uno sin haber hecho una cuarentena y el otro siguiendo una estricta, para defender el aislamiento social que rige en la Argentina y que, este viernes entró en una nueva etapa."En estos días muchos pusieron ejemplos de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables", explicó el mandatario durante la conferencia de prensa en Olivos."Me detengo con el caso sueco que es el que más escuché nombrar y lo comparé con un país que está pegado y que hizo lo contrario. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no", añadió.En Suecia hay 25.265 casos positivos, mientras que en el Estado vecino esa cifra es de 8.069. En el primer país nórdico la cifra de fallecidos trepó a 3175 contra los 218 del segundo."Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega", resumió Alberto Fernández."Cuando me dicen que siga ese, lo que veo es que con 10 millones de habitantes hoy cuenta con 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que tiene la Argentina, es decir que si hubieramos seguido el ejemplo de Suecia hoy tendríamos 13.900 fallecidos", concluyó.