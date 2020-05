Alberto Fernández: "Toda la Argentina pasa a la fase cuatro, salvo Buenos Aires"

"Sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien" por no poder trabajar

Fernández anuncia nueva fase de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que por el momento"La Argentinaque podía ocurrir", señaló el jefe de Estado en la Quinta de Olivos."Las cosas están ocurriendo como lo veníamos pensando y planeando", sostuvo el mandatario nacional, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Señaló, en tanto, que "".El presidente Alberto Fernández sostuvo esta noche que el Gobierno sabe "del padecimiento de los que no la están pasando bien" por tener negocios cerrados o no poder trabajar."Conocemos el problema que la economía atraviesa", subrayó, pero insistió en que lo que "más le preocupa es la salud" de los argentinos.El jefe de Estado se encuentra acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes mantuvo un encuentro previo al anuncio, supo NA de fuentes oficiales.También estaban en la Quinta de Olivos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.Además, participan en representación de los expertos que asesoran a Fernández el infectólogo Pedro Cahn, además, de la representante de la Organización Mundial de la Salud, Mirta Roses.Cuando se cumplen 50 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presidente Alberto Fernández anuncia desde la Quinta de Olivos la nueva fase de la cuarentena decretada en medio de la pandemia del coronavirus: la "reapertura progresiva", que implicará una flexibilización en varios puntos del país, a excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la apertura será menor.El mandatario hace el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo en la quinta de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que gobiernan en los distritos donde se concentra más del 60% de los casos de coronavirus en todo el país.La "reapertura progresiva" de la cuarentena permitiría la movilización de hasta el 75% de los habitantes en muchas provincias, a la vez que delegará la decisión de habilitar actividades en los gobernadores. Mientras tanto, continuarán firmes en todo el país la prohibición de las clases presenciales, eventos masivos y el control de las fronteras.En la previa, el Gobierno autorizó hoy a través del Boletín Oficial los padres y/o las personas adultas responsables que estén a cargo de chicos de hasta 12 años a salir con ellos a realizar compras o trámites, "siempre que no puedan dejarlos en el hogar al cuidado de otro adulto".Esta semana, la Casa Rosada estuvo en contacto con los gobernadores de todo el país y Fernández volvió a recibir al grupo de infectólogos que lo asesora para analizar el comienzo de una nueva etapa, la última antes de la reapertura total. Esta nueva fase responde a la necesidad de reactivar la economía y dar una respuesta ante el agobio social tras siete semanas de confinamiento.