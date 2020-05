Regreso a clases: Alesso pidió "no poner ansiosos a los chicos y a los papás"

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, subrayó que "hay que esperar" antes de establecer el regreso de las clases y pidió tomar esa decisión en base a "datos concluyentes y ciertos", ante lo cual pidió "no poner ansiosos a los chicos y a los papás"."Hay que esperar, ver qué pasa en los países que están volviendo (a las aulas) y no poner ansiosos a los chicos y a los papás. Hay que cuidar a la infancia. ¿Cómo le decís a un niño pequeño que no abrace o juegue con un compañero?", sostuvo la referente sindical.En diálogo con El Destape Radio, la líder del gremio docente subrayó que "hay que ser muy prudentes y cuidadosos" a la hora de definir la vuelta de los alumnos a las escuelas y remarcó que se deben "tener datos concluyentes y ciertos para tomar una decisión"."En los países donde esto empezó antes empiezan a volver muy tímidamente a las clases y la vuelta está siendo gradual. En algunos países se habilitaron algunas cuestiones pero no la educación", añadió.Asimismo, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se refirió al debate acerca de la posibilidad de que los menores de edad puedan realizar salidas recreativas por un breve lapso de tiempo."Uno de los mayores miedos de los niños es a la pérdida de un familiar y no tanto quedarse en sus casas. Se hace un hincapié terrible en que los niños encerrados se angustian. La tarea de los adultos es llevar tranquilidad, compartir un libro, una película, la tarea, jugar", concluyó Alesso.