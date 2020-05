"Los trabajadores de salud merecen un reconocimiento adicional", asegura UPCN

Política UPCN pidió un aumento en la coparticipación arancelaria

Desde UPCN reclamaron "por un incremento en el código 234 de coparticipación arancelaria para los trabajadores de salud".Al respecto, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, explicó aque "este Código 234 es un concepto de coparticipación arancelaria que depende del nivel del hospital o centro de salud y que está congelado desde 2015"."El año pasado, en paritarias, se inició una negociación para mejorar este Código, se comprometió la conformación de una mesa de trabajo que finalmente no se constituyó", rememoró Domínguez. Y continuó: "Acercamos una propuesta para mejorar los ingresos de los trabajadores de salud a través de este Código, pero no fue atendida"."En este momento de tanta dificultad y que los trabajadores de salud merecen un reconocimiento adicional, esto puede ser motivo de análisis por parte del gobierno", evaluó la sindicalista."El Código no es significativo para los centros de salud, pero en este momento puede ser una ayuda importante que acompañe el aumento que no fue significativo de otros códigos que se dieron cuando comenzó la cuarentena", remarcó.De acuerdo a lo que comentó, tras una reunión con la ministra Sonia Velázquez algunos puntos fueron contestados y otros siguen en negociación. "Las autoridades de Salud nos remitieron al gobernador y al ministerio de Economía para hacer el planteo, el cual fue hecho esta semana", comunicó