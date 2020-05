UTA se mantiene en alerta pero sin medidas de fuerza

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el estado de alerta del gremio, aunque convino con las cámaras patronales un cuarto intermedio hasta hoy en las negociaciones que mantiene de forma virtual, en demanda del inmediato pago de los salarios de abril último a la totalidad de los trabajadores, confirmaron fuentes gremiales y oficiales.



La organización sindical que lidera Roberto Fernández y las cámaras patronales convinieron de forma virtual, en una audiencia monitoreada por el Ministerio de Trabajo, un cuarto intermedio hasta las 16 de este viernes, por lo que hasta ese momento se mantendrá el "alerta" pero no habrá acciones o medidas de fuerza.



El Secretariado Nacional de la UTA había decidido esa instancia ante "la ausencia de pago de los salarios de los choferes del interior del país", por lo que las partes fueron convocadas por la autoridad de aplicación a una audiencia de conciliación en procura de evitar una huelga.



Las fuentes indicaron que en realidad se trata de un problema técnico ante "el no envío a tiempo de las rendiciones provinciales correspondientes", por lo que la cartera de Transporte no pudo girar los fondos en concepto de subsidios".



La extensa reunión virtual, monitoreada por los funcionarios laborales, había sido levantada luego de varias horas y retomada por la tarde, aunque finalmente no hubo acuerdo definitivo y se convino continuar hoy.



"Luego de más de 20 días de negociaciones y tres audiencias en Trabajo y, no obstante las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial que afecta a los trabajadores, los empresarios confirmaron la imposibilidad de abonar los haberes de abril último", había puntualizado esta mañana Fernández.



El dirigente había calificado esa posición patronal como "ilegítima y ofensiva" y dijo que "los trabajadores que cumplieron tareas durante todo el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio no merecen ese trato empresario".



La UTA ratificó anoche el estado de "alerta" del sindicato nacional ante "el no pago del sustento de 35 mil choferes del interior del país", aunque convino que no habrá protestas o paros y que aguardará el encuentro de hoy con Trabajo.