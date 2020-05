El Concejo Deliberante conformó comisiones y dio ingreso a varios proyectos

Foto 1/2 Foto 2/2

Durante más de cinco horas y con la presencia de los 15 concejales, la Legislatura de la capital entrerriana sesionó este jueves 7 de mayo en el recinto ubicado en el Palacio Municipal. El plenario fue presencial y se tomaron los recaudos sanitarios correspondientes. Entre ellos, los concejales hicieron uso del barbijo reglamentario, se situaron en sus bancas manteniendo la distancia social obligatoria y no hubo presencia de asesores, público en general, ni medios de comunicación.



En una sesión que fue atípica debido a las medidas preventivas dispuestas, fueron giradas a las Comisiones distintas iniciativas, entre las que se destaca la presentada "in voce" por el "Frente Creer Ente Ríos", basada en un proyecto del Ejecutivo Municipal para regular las transiciones de mandato en la comuna.



El objetivo, según fundamentó el concejal Sergio Elizar en el recinto, "es garantizar transiciones dentro del marco institucional para que los vaivenes políticos no afecten la prestación de los servicios públicos esenciales a los vecinos".



Entre los puntos centrales, la norma dispone la creación de la Comisión de Transición de Gobierno que tendrá el objetivo de recabar, sistematizar y procesar toda la información que se considere por las partes de utilidad para el traspaso e inicio de las actividades gubernamentales. Como también regula la restricción del DEM a efectuar designaciones, pases a planta permanente o recategorizaciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias durante el plazo de 120 días corridos, previos a la finalización de la gestión Conformación de comisiones

Por su parte, al comienzo de la sesión, se procedió a la designación de los concejales que integrarán las 15 Comisiones permanentes del HCD Paraná, las cuales quedaron conformadas de la siguiente manera:



1- Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos



Walter Rolandelli (presidente) Susana Farías, Sergio Elizar, Claro Núñez, Luisina Minni, Emiliano Murador y Desiree Bauza.



2- Turismo, Producción y Acción Social



Susana Farías (presidenta), Fernanda Facello, Luisina Minni, Ana Ruberto, Emiliano Murador, Francisco Avero, Maximiliano Rodríguez Paulin.



3- Hacienda y Presupuesto Público



Sergio Granetto (presidente), Ana Ruberto, David Cáceres, Luisina Minni, Emiiano Murador, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodríguez Paulin.



4-Legislación e Interpretación



Luisina Minni (presidenta), David Cáceres, Sergio Ganetto, Sergio Elizar, Emiliano Murador, Walter Roandelli y Maximiliano Rodriguez Paulin.



5-Sevicios Públicos



Sergio Elizar (presidente), David Cáceres, Ana Ruberto, Fernanda Facello, Anabel Beccaria, Walter Rolandelli y Desiree Bauza.



6-Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano



David Cáceres (presidente), Sergio Elizar, Susana Farías, Claro Núñez, Emiliano Murador, Fancisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.



7-Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades



Ana Ruberto (presidenta), Luisina Minni, Sergio Elizar, Susana Farías, Anabel Beccaria, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodriguez Paulin.



8-Salud Pública



Claudia Acevedo (presidenta), Claro Núñez, Sergio Granetto, Fernanda Facello, Ana Ruberto, Anabel Beccaria y Desiree Bauza.



9-Economía y Financiamiento Urbano



Emiliano Murador (presidente), Sergio Granetto, David Cáceres, Luisina Minni, Fernanda Facello, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin.



10- Medio Ambiente



Anabel Becacaria (presidenta), Claro Núñez, Sergio Granetto, Fernanda Facello, Sergio Elizar, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodríguez Paulin.



11- Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia



Desiree Bauza (presidenta), Luisina Minni, Susana Farías, Fernanda Facello, Ana Ruberto, Anabel Beccaria y Claudia Acevedo.



12- Cultura y Educación



Francisco Avero (presidenta), Susana Farías, Luisina Minni, Fernanda Facello, Sergio Granetto, Anabel Beccaria y Desiree Bauza.



13- Ciencia, Tecnología e Innovación



Maximiliano Rodriguez Paulin (presidente), Ana Ruberto, Sergio Granetto, David Cáceres, Claro Nuñez, Emiliano Murador y Francisco Avero.



14- Deportes



Fernanda Facello (presidenta), Susana Farías, David Cáceres, Claro Núñez, Anabel Beccaria, Walter Rolandelli y Desiree Bauza.



15- Seguridad



Claro Núñez (presidente), Ana Ruberto, Susana Farías, Sergio Elizar, Anabel Beccaria, Francisco Avero y Desiree Bauza. Concurso para cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo

Seguidamente se eligieron los concejales para integrar la Comisión de Enlace para el Concurso de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a del Pueblo Adjunto y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de Paraná, la cual deberá resolver las impugnaciones presentadas y sus contestaciones, sobre los postulantes a los mencionados cargos.



La misma estará conformada por Luisina Minni (Frente Creer), Emiliano Murador (Políticas para la República) y Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO). En este marco, la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, recordó que finalizado el asueto en el HCD se retomarán las inscripciones de los postulantes a estos cargos, restando 9 días hábiles para el cierre de inscripción. Comisiones Vecinales

En la oportunidad tomó estado parlamentario un proyecto de ordenanza presentado por los concejales del "Frente Creer" que establece el procedimiento marco de elaboración participativa del proyecto de ordenanza que regulará el funcionamiento de las Comisiones Vecinales.



Sobre este tema, cabe recordar que el pasado mes de febrero la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff, mantuvo un encuentro con una delegación de la "Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná", en cuyo transcurso se abordó la metodología con la que se llevará adelante la reforma a la ordenanza Nº 8311, de Comisiones Vecinales.



En aquella oportunidad, Zoff sostuvo que la idea es "lograr un proyecto superador, que ubique a las Comisiones Vecinales en un lugar mucho más central de la gestión, para que sean los voceros de su barrio y encuentren por parte del municipio las respuestas a sus demandas". Violencia de Género

Durante la sesión fueron derivados a Comisión dos proyectos de ordenanza relacionados a la temática de violencia de género. El primero de ellos fue presentado por la concejala Desiree Bauza, mediante el cual se propician modificaciones a la ordenanza Nº 9761 de Asistencia y Protección de las Mujeres y de sus hijas/os a cargo que se encuentren en situación de violencia de género y carezcan de redes de apoyo.



El segundo, de autoría del concejal Maximiliano Rodriguez Paulin, declara la Emergencia Pública en materia social por violencia de género en la ciudad de Paraná, por el término de dos (2) años, pudiendo prorrogarse por igual plazo si subsisten las razones que la han originado.



En este sentido, también se dio curso a dos Pedidos de Informes. El primero de ellos, autoría de los concejales Desiree Bauza y Maximiliano Rodríguez Paulin, relacionado al cumplimiento de la ordenanza N° 9761, referida a la asistencia y protección de las mujeres y de sus hijas/os a cargo, que se encuentren en situación de violencia de género y carezcan de redes de apoyo.



El otro, presentado por la concejala Claudia Acevedo, solicita información sobre el funcionamiento de la Casa de las Mujeres y la aplicación de las disposiciones de la ordenanza N° 9761. Modificación Reglamento Interno del HCD

Durante el plenario se presentaron dos proyectos de decreto, uno por la bancada del "Frente Creer Entre Ríos" y el otro por el bloque de "Políticas para la República", mediante los cuales se proponen modificaciones al Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Paraná.



El proyecto del "Frente Creer" considerado un proyecto integral, según los fundamentos del mismo, pretende darle mayor dinámica al funcionamiento del Concejo Deliberante, "en el marco de la readecuación de los contenidos reglamentarios y cuestiones procedimentales, para poder brindar así un mejor trabajo legislativo por parte del Cuerpo".



Mientras que la iniciativa de Políticas para la República, a través de su articulado, propone reducir la cantidad de Comisiones Permanentes, de 15 a 10, "procurando que en cada una de ellas participen todos los sectores políticos representados en el Concejo, debiendo el presidente del Cuerpo velar por su cumplimiento".