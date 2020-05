Santa Fe reforzó los controles en fronteras con Entre Ríos y otras provincias

Trabajo conjunto

La mayoría de las ciudades del territorio santafesino, comenzaron a salir gradualmente del aislamiento social preventivo y obligatorio y se reactivaron varias actividades que estaban detenidas.Ante esta flexibilización, que exceptúa a las ciudades de Rosario y Santa Fe, desde Seguridad Vial de la provincia refuerzan los controles en los límites con otras provincias, especialmente, Buenos Aires y Chaco, donde hay circulación comunitaria del Covid-19.Al respecto, el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, recordó que ya hay 124 controles en las rutas provinciales desde el comienzo de la cuarentena obligatoria.No obstante, debido a la flexibilización de actividades que lleva a un aumento de circulación se reforzarán los controles en los límites interprovinciales.En este sentido, destacó que trabajan en conjunto con la policía vial, las unidades regionales y los bomberos, para controlar los vehículos que circulan en el territorio santafesino.Luego de varias semanas de cuarentena "el trabajo que hicimos hizo que el virus no circulara dentro de la provincia, por eso tenemos que reformar ahora los límites interprovinciales", señaló aPor un lado, Aymo informó que están coordinando con la Policía Vial la centralización de los puntos de control en los límites interprovinciales.También remarcó la importancia del trabajo con Nación para controlar el transporte internacional. Sobre esto, adelantó que trabajan en la implementación de un "corredor seguro" para la circulación de camiones por rutas específicas y con controles cada 300-500 km "para tenerlos controlados".Especialmente, resaltó el control del paso de los camiones que vienen de Brasil -donde la situación de la pandemia se agrava día a día- y que deben atravesar el territorio de corrientes y Misiones. Por lo que, apuntan a reforzar el control en el límite internacional que conforman dichas provincias.Sobre la posibilidad de tramitar una autorización para salir del territorio provincial, indicó que se trabaja en ello, pero aclaró que de todas maneras "está bastante desalentado el tema de salir de las provincias porque también tienen su protocolo."Por lo que recomendó no salir de la provincia a menos que fuera necesario, especialmente, no viajar a Buenos Aires donde el virus circula mayormente y llamó a ser conscientes y colaborar con las tareas de control.