Docentes universitarios piden resolver temas de infraestructura e higiene

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), que conduce Daniel Ricci y milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, planteó ante el Comité Universitario de Seguimiento del coronavirus la necesidad de resolver "las condiciones de infraestructura, higiene y relación de cantidad docente-alumno de forma previa al eventual regreso a las aulas".



En relación con el eventual regreso a la presencialidad de las clases, Ricci indicó la necesidad de incluir en la agenda de debate "la adecuación de la infraestructura y los espacios comunes, la aplicación de medidas de higiene, la regulación de la proporcionalidad alumno-docente y la problemática del transporte público en los grandes centros urbanos para cumplir las recomendaciones de las autoridades de salud pública", puntualizó el dirigente.



Un documento de la Fedun indicó que ese Comité, promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se reunió esta tarde de manera virtual por primera vez con los gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles, ocasión en la cual Ricci elevó los planteos aprobados en el último plenario de secretarios generales.



Ricci explicó que desde el CIN debe instarse a "los rectores de todas las universidades a acordar con los secretarios generales sindicales las medidas que permitan enfrentar las situaciones particulares que plantea la grave pandemia".



En ese sentido, el CIN se comprometió a recomendar a las autoridades de las casas de altos estudios que convoquen a ese tipo de encuentros con los gremios docentes y no docentes y agrupaciones estudiantiles para "producir avances".



El dirigente propuso velar por "el carácter inclusivo de las universidades y garantizar el acceso y calidad de las clases virtuales para aquellos de menores recursos", y señaló que es preciso ampliar el acceso a herramientas tecnológicas a esa vasta capa de la sociedad, siempre teniendo en cuenta "la conectividad gratuita a los portales educativos y la entrega por parte de las casas de altos estudios de computadoras para los docentes que aún no accedieron a ellas".



Por último, aseguró que todas esas medidas serán "absolutamente necesarias" porque "el escenario cuando cese la pandemia no será nunca más el mismo".