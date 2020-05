Cámara de Diputados: "Se sigue avanzando en la democracia digital"

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano

el diputado Esteban Vitor (PRO)

el diputado Gustavo Cusinato (UCR

detalló aque este miércoles hubo reunión de presidentes de bloque, "una más desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El funcionamiento de la sesión de este jueves será mixta, con las autoridades de bloque y de la Cámara en forma presencial y 29 diputados y diputadas en forma remota".desde la cámara para funcionar en forma de videoconferencia", aseguró además el legislador.sta semana dejamos de trabajar en forma conjunta con la policía para la notificación, ahora será en forma electrónica, será mucho más directa".Por su parte,apuntó aque en la primera sesión con esta modalidad "hubo pequeñas cosas para corregir, por ejemplo que la votación se demoró, pero esoes la forma de trabajar, como lo estamos haciendo en las comisiones. Ha habido también videoconferencias con funcionarios".Dijo que este jueves, entre los proyectos que se van a tratar está la iniciativa "respecto de la incorporación de los trabajadores y funcionarios de las comunas al Iosper, a la Caja de Jubilaciones y al seguro obligatorio que tiene los trabajadores a nivel provincial. Cuando se hizo la ley de Comunas no había quedado claro".En tanto,) afirmó a: "Como hombres de la política no es lo mismo debatir en un recinto, mirándonos a los ojos y diciéndonos lo que tenemos que decirnos, respecto de los intereses de los entrerrianos y otra es de forma virtual. Pero, que también están funcionado de forma virtual y no ha habido inconvenientes. Se permite la opinión de cada diputado y por supuesto, está garantizado el voto", destacó. Elonce.com.