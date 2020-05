Provincia trabaja con sector productivo en inteligencia comercial y capacitación

El gobierno continúa con acciones estratégicas de apoyo al sector productivo, trabajando con herramientas virtuales en una articulación público-privada. La tarea se realiza en el marco de la reformulación del plan de acción 2020 del Ministerio de Producción debido a la pandemia.



El secretario de Comercio e Industria, Fernando Caviglia, informó durante la conferencia de prensa virtual de este miércoles que, debido a que no habrá misiones comerciales ni ferias internacionales en los próximos meses, el gobierno provincial reformuló el plan de acción de 2020. "Nos dedicaremos especialmente a los que es inteligencia comercial, capacitaciones online y la actualización de la oferta exportable de Entre Ríos", precisó Caviglia.



Agregó que se "hará mucha inteligencia comercial a partir del trabajo articulado público-privado con las entidades empresarias para que pueda darse en la práctica y en la realidad el trabajo conjunto. No podemos hacer acciones por separado sino trabajar mancomunadamente", indicó. Trabajo en equipo Por otra parte, manifestó que se está trabajando en equipo con todas las áreas de Ministerio de Producción y Turismo, con directivas precisas del ministro Juan José Bahillo para ver de qué manera se van reactivando las actividades económicas.



En ese marco, reconoció la labor de la Dirección General de Defensa al Consumidor "que ha estado todo este tiempo con su personal y su director realizando el control de precios y de todo lo que significa la oferta de productos al consumidor".



Asimismo, destacó que a través de las direcciones de Comercio Interior, Comercio Exterior e Industria, que integran la Secretaría, "hemos estado atendiendo durante este período todas las llamadas de los distintos sectores empresariales, tratando de orientarlos en las restricciones que había y de recibir las propuestas que tenían para poder empezar las actividades".



"Hemos dado respuesta a la mayoría de estos pedidos, con un diálogo permanente, pidiendo los protocolos correspondientes y así fue que han surgido las últimas disposiciones del gobierno provincial con muchas excepciones y reactivando estas actividades económicas", subrayó Caviglia.



Trabajo virtual



El funcionario advirtió que "después de esta pandemia nada va a ser igual y, en ese sentido, vamos a tener que aggiornarnos, utilizar las tecnologías de que disponernos y adaptar nuestros programas a todo esto".



Como ejemplo, informó que en Comercio Interior se están organizando rondas virtuales y aportando las herramientas necesarias a los comerciantes para implementar el comercio electrónico, además de capacitaciones virtuales.



Recordó que para la industria se implementó el registro industrial por vía electrónica y también las certificaciones de las actividades industriales. Comercio exterior Por otro lado, Caviglia dijo que todas las actividades vinculadas al comercio exterior, desde que se la declaró como actividad esencial a través de los primeros DNU del gobierno nacional, "han estado trabajando bien, incluso algunos exportadores en la costa del Uruguay me han dicho que han aumentado su exportaciones".



Señaló que ha tenido contacto con los sectores exportadores durante los últimos días y dijo que la actividad de comercio exterior no se ha resentido. "Se continuaron realizando los embarques al exterior en el marco del protocolo y las normas sanitarias para evitar la aglomeración y el contagio", dijo el funcionario y se refirió a la embarcación que esta semana cargó rollizos de pino en los puertos de Ibicuy y de Concepción del Uruguay.



Al respecto, destacó la importancia del comercio exterior y el producir en la medida de lo posible con valor agregado y advirtió que esa "es la forma que se generan divisas para ingresen el país y tenemos que dedicar muchos esfuerzos para ello".



Por último, reiteró la necesidad de cumplir con el aislamiento social y obligatorio y destacó la importancia del cuidado en el marco de la pandemia. "Cuidándonos nosotros y cuidando a nuestro prójimo cuidaremos a la humanidad. Es eso es lo que estamos haciendo aquí en la provincia de Entre Ríos. Estoy seguro que si seguimos por esta senda, esta pesadilla va a tener un buen despertar", reflexionó el funcionario.