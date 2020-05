Gestionarán refuerzos de controles sanitarios en el Puente San Martín

"El control fronterizo tiene un solo enfermero trabajando de acuerdo a lo que nos decía la gente del Ateneo Gualeguaychú, Tachi Rodríguez más precisamente, en el informe que daban en esa reunión virtual donde nos pasaron la información de que solo se está cumpliendo con uno de los tres turnos. Quedamos comprometidos en hacer algunas gestiones, de hecho el diputado Benedetti forma parte de la Bicameral vinculada a las fuerzas de seguridad, así que él iba a hacer su parte por ahí y yo voy a intentar una reunión con el Jefe de Distrito Entre Ríos, porque el enfermero pertenece a Gendarmería, así que vamos a ver de qué manera se puede reforzar el control para que sea más efectivo. No tiene sentido que se controle un solo turno y los otros dos no".



Por otra parte, el legislador trabaja a nivel nacional para una agilización de créditos del Banco Nación para comercios de Gualeguaychú.



Con respecto a otros temas que se plantearon en la videoconferencia realizada en el Centro de Defensa Comercial, el diputado contó que "nos plantearon el tema de créditos blandos, algunos pudieron ingresar y otros no por los cupos, que no alcanzó el cupo destinado a Gualeguaychú, y en otros casos no alcanzaron a calificar para el sistema de garantía recíproca que tiene el Banco, entonces también hay que trabajar en eso para ver de qué manera se puede ir resolviendo esas cuestiones. Había un cupo para la provincia y otro para Gualeguaychú, había límites y se agotó rápidamente. La otra cuestión que hay con algunas pymes es que el sistema de garantías recíproco había sido observado, no contaba con la garantía y esos son los que están más complejizados. De todas formas el diputado Benedetti ya había estado hablando para que se aumente el cupo para Gualeguaychú, y vamos a ver qué se puede hacer con el sistema de garantía recíproca para que se atiendan esas cuestiones de aquellos que tienen ese inconveniente de acceder a esa garantía", finalizó en declaraciones a Radio Máxima.