Se reactivó el sistema integrado de puertos con un estricto protocolo sanitario

Son más de 100 operarios los que trabajan en este embarque, y la provincia cumple un estricto protocolo sanitario que fue tomado como modelo en todo el país. "Se trabaja con otros operadores para retomar a pleno con el sistema portuario", sostuvo Bordet.



El gobernador Gustavo Bordet aseguró que "es muy importante darle continuidad a la actividad portuaria. Algo que nos planteamos como ejes de gestión. Esto significa generar trabajos en lugares como en Ibicuy que siempre hay expectativas en la apertura de puertos. Hemos hecho un trabajo intenso y hoy estamos saliendo a China con rollizos de pino a granel. Se está programando otros tipos de embarques con arroz para este año", adelantó.



Comentó luego que "se trabajó con otros operadores para poner a full todo lo que es el sistema portuario, integrado por Concepción del Uruguay y Ibicuy. Lo importante es esta madera que vienen de Corrientes en tren, y también se habilita el ramal que llega hasta Holt Ibicuy. Esto genera una actividad complementaria. El ramal llegará directo desde Posada con posibilidad de hacer carga en Paraguay. Esto amplia mucho más el horizonte", aseguró el mandatario.



"Estoy muy satisfecho porque hoy aquí hay cerca de 100 operarios que trabajan en el puerto y en un momento complejo es una gran ayuda", remarcó.



En cuanto al protocolo que se implementa, Bordet precisó que "hay un protocolo muy estricto en puertos que se establece de manera precisa para cada persona que ingresa y que tiene que cumplir absolutamente con todas las normas de seguridad y de higiene por la pandemia que estamos viviendo". Recordó luego que el protocolo que aplica Entre Ríos fue tomado como modelo para otros lugares del país.



Por su parte, el intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan, destacó la posibilidad de seguir trabajando en algunas actividades a pesar de la pandemia. "Celebro la decisión del gobernador de llevar a cabo estas actividades y de darle al puerto de Ibicuy la importancia que tantos años hemos esperado, al igual que el senador Daniel Olano que se preocupó por este tema", sostuvo.



En tanto, el senador Daniel Olano destacó que esta actividad nos da tranquilidad y previsibilidad hacia el futuro. "Se siguió trabajando y hemos cumplido el protocolo que dispuso el COES. No hemos tenido problema ni en Concepción del Uruguay ni en Ibicuy. Los intendentes han puesto lo suyo para lo que es el control en todo el departamento para que no haya casos y se lleve tranquilidad a las familias que se puede trabajar porque están dadas las condiciones de seguridad", remarcó.



Por último, el legislador indicó que la tripulación del barco no desciende a tierra. "Nadie sube ni nadie baja. Esa es otra garantía que le damos a la población", concluyó.



Presenciaron la carga en el Puerto de Ibicuy el gobernador Gustavo Bordet, junto al intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan; el ministro de Producción, Juan Jose Bahillo; los legisladores Daniel Olano y Martín Anguiano; el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Leonardo Cabrera; el director Puerto Ibicuy, Natalio Gerdaux; y el coordinador general del Ipper y OPIP del Puerto Ibicuy, Mario Serpa. Luego el mandatario recorrió las 14 viviendas que está realizando en Ibicuy la provincia con recursos propios a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).



Carga

El país de origen del barco es Nueva Zelanda y partió el 9 de abril vacío. Estuvo en Concepción del Uruguay y cargó 18.600 toneladas. En Puerto Ibicuy se completará con 34.000 toneladas más de rollizo de pino a granel con destino a China. Los rollizos provienen de Entre Ríos y Corrientes, y llegan al Puerto Ibicuy por tren con los recaudos también estipulados en el protocolo.



El protocolo

El protocolo Covid 19 que contempla directivas establecidas por el Ministerio de Transporte, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Las directivas incluyen medidas sanitarias y de higiene para preservar la salud de los operarios y los que ingresar a realizar actividades al puerto. Las medidas son la toma de temperatura por parte del Servicio de Enfermería que se implementó; lavado de manos y la colocación de barbijo y guantes de latex.



Viviendas

Tras la visita al puerto, el mandatario recorrió las 14 viviendas que se están construyendo en Ibicuy en el marco del Programa Primero tu casa que se financian 100 por ciento con recursos provinciales. Las mismas ya están finalizadas. Tuvieron una inversión superior a los 12 millones de pesos y las ejecutó la empresa entrerriana El Súper de la Construcción.