Empiezan a definir si se puede pasar a la cuarentena de "reapertura progresiva"

El gobierno nacional comienza hoy una serie de reuniones para definir la evolución, a partir del próximo lunes 11, del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar el avance del coronavirus en el país, informaron fuentes oficiales.



En ese marco, el ministro de Salud, Ginés González García, recibirá hoy al comité médico de expertos, integrado por epidemiólogos e infectólogos, para evaluar la evolución de la cuarentena de "segmentación geográfica" que transita el país en este momento.



La reunión se realizará pasado el mediodía en la cartera de Salud y González García estará acompañado por todo su equipo, liderado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, encargada de dar a conocer los partes diarios de casos de la Covid-19.



El encuentro de hoy es el paso previo a la reunión que tiene previsto realizar el presidente Alberto Fernández en las próximas horas con gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, vía teleconferencia, para definir la evolución de las fases.



Estos dos mecanismos de consulta fueron fijados por el jefe de Estado en forma ineludible ante la toma de cada decisión respecto al aislamiento, desde la primera fase de la cuarentena, anunciada el 19 de marzo luego de reunirse con gobernadores, y que comenzó el día siguiente.



El pasado 25 de abril, al anunciar el ingreso a la actual fase de "segmentación geográfica", Fernández adelantó que para pasar a la siguiente -denominada de "reapertura progresiva"- el tiempo de duplicación de contagio de la Covid-19 tendría que ser mayor de 25 días, situación que evaluarse antes de decidir cómo sigue el aislamiento a partir del lunes próximo.



El tiempo de duplicación de contagios para la fase en curso es de entre 15 y 25 días de duplicación, dato que marca la velocidad de propagación del coronavirus que, al ser dispuesta la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo pasado, era de 3.3.



La fase de "segmentación geográfica" autoriza, según el decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del 26 de abril, una movilidad social de hasta el 50% de la población y, para ingresar a la de "reapertura progresiva", la aumenta hasta llegar al 75% de movilidad.



El dato novedoso que anunció en la tercera prórroga Fernández fue que en esta fase, por criterio epidemiológico, la cuarentena siga siendo estricta en las regiones más pobladas del país.



De todos modos, el Presidente dejó en claro que la evolución será reglada exclusivamente por el Gobierno nacional respecto de los llamados "grandes aglomerados urbanos", a causa de que son los lugares con mayor transmisión del virus.



En ese grupo de más de 500 mil habitantes, estan incluidos los núcleos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Salta, Gran San Juan, Gran Rosario, Gran Santa Fe y Gran Tucumán-Tafí del Valle, según el Indec.



En las últimas horas, gobernadores como los de Santa Fe, Omar Perotti; de Salta, Gustavo Sáenz; de Mendoza, Rodolfo Suárez; ya hablaron con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien es el encargado de dictar las resoluciones de levantamiento de rubros o actividades.



En esa dirección, Cafiero recibe esta mañana al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, quienes le llevaron la propuesta de levantar la veda del "take away", la modalidad por la que la gente pueda comprar un café o algún producto gastronómico en un comercio y llevárselo, entre otras.



La palabra de un experto

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante de la mesa de expertos que asesora al Gobierno, Omar Sued, subrayó hoy que "hay que tener claro que el 10 no van a levantar la cuarentena".



"Hay que tener claro que el 10 no van a levantar la cuarentena. No es que van a poder salir todos, la gimnasia, al partido de fútbol o a una fiesta. Eso es imposible. Van a pasar varias semanas o meses antes de que se puedan implementar esas actividades", sostuvo el especialista.



En diálogo con Radio Continental, el titular de la SAI advirtió que si la estrategia epidemiológica del Gobierno frente a la pandemia de coronavirus "sale mal" y se incrementa exponencialmente la cantidad de casos, "hay que volver a imponer medidas drásticas".



"Haya o no haya cuarentena, igualmente vamos a tener que mantener la distancia, vamos a recomendar que la gente no salga y se quede en su casa el mayor tiempo posible", añadió Sued.