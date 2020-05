El Concejo Deliberante ultima detalles para retomar el período de sesiones

"Necesidad de sesionar"



Desde la Presidencia del Concejo Deliberante de Paraná, se dispuso que la sesión se llevará a cabo sin la presencia de asesores, público en general, ni medios de comunicación, y con el mínimo de personal necesario.Así y debido al contexto extraordinario que se vive en el marco del Covid-19, el HCD ultima detalles organizativos para llevar a cabo una sesión que será atípica debido a las medidas preventivas dispuestas. Los concejales, por caso, deberán situarse en bancas que respeten la distancia social obligatoria, como también se solicitará a la totalidad de los presentes el uso reglamentario de barbijos.Por su parte, quienes tengan el acceso restringido al recinto podrán seguir la sesión mediante las plataformas digitales dispuestas por el HCD, tal es el caso de la web www.hcdparana.gob.ar y su canal de YouTube, mediante la habitual transmisión por streaming. En este marco, cabe destacar que el Temario de la sesión se encuentra disponible en el mencionado sitio web, ingresando a la sección Gobierno Abierto.Además del ingreso de proyectos actuales y pendientes, en dicha sesión el Concejo Deliberante llevará a cabo dos trámites fundamentales para el funcionamiento legislativo. Por un lado la designación de los concejales que integrarán las Comisiones permanentes del HCD Paraná. Y por el otro, la conformación de la Comisión de Enlace para el Concurso de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a del Pueblo Adjunto y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de Paraná, la cual deberá resolver las impugnaciones presentadas y sus contestaciones, sobre los postulantes a los mencionados cargos.En diálogo con Elonce TV, Juntos por la Cambio, el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, indicó que "desde hace un tiempo veníamos insistiendo en la necesidad de sesionar, no por sesionar en sí sino porque consideramos que esta situación de pandemia necesita la democracia y que los vecinos sean escuchados". Y habló sobre las expectativas sobre la sesión de este jueves.En tanto desde el Bloque Paraná Futura, del Partido Políticas para la República, recordaron que se solicitó en dos oportunidades que se realice el llamado a sesionar y "no se acalle la pluralidad de voces que supone el Concejo Deliberante". Sostuvieron la necesidad de sesionar argumentando que "la división de poderes, con sus pesos y contrapesos, es la base del sistema republicano de gobierno, y que su función de legislar es indelegable, lo mismo con su función de control".La sesión de este jueves sumará nuevos proyectos a los proyectos ya presentados para la sesión anterior que estaba programada para el 19 de Marzo y que no se concretó debido al dictado de la Emergencia Sanitaria y el establecimiento del Asueto Administrativo por parte de la presidencia del cuerpo.El Bloque Paraná Futura llevará al recinto ocho proyectos: cinco Pedidos de Informe, un Decreto y dos Resoluciones. Todos estos proyectos se pueden consultar en el apartado de Actividad Legislativa en la web del Bloque