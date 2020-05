González García: "La cuarentena va a seguir pero con otras características"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que es "lógico" que cada vez más personas quieran salir del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar los contagios masivos de coronavirus y recordó que "la idea del gobierno nacional hace ya unos días es dejar salir".



"Se nota, y es lógico. No es masivo, porque algunas personas están con mejor estado psicomental. Pero otras están agotadas, angustiadas y quieren volver a algún tipo de actividad que les permita mejorar su subsistencia. Es cierto que esto existe y nosotros lo tenemos en consideración", sostuvo el ministro en diálogo con el canal Crónica TV.



El gobierno nacional se inclina a una mayor flexibilización de la circulación, pero dejó la decisión final a las administraciones locales. Y los distritos con mayor densidad demográfica y más contagios, como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, resisten esas aperturas por el momento.



Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 5 de mayo

"La idea del gobierno nacional, hace ya unos días, desde el anterior decreto, es dejar la salida de los pibes, la posibilidad de dar una vuelta a la manzana. Tenía que ver con eso, con recuperar alguna parte de la vida, y eso tendríamos que hacerlo" , sostuvo García esta tarde.



"Sabemos bien que hay situaciones sociales y económicas. Y está bien que haya sido exitoso este período. Pero creo que tenemos que considerar la actividad social y económica, y no solo la cuarentena", expresó.



"La cuarentena va a seguir, pero con otras características. El mismo esfuerzo que hicimos dentro del domicilio vamos a tener que hacerlo fuera: no meterse en lugares con mucha gente, respetar la distancia social y hacer un uso del trasporte público con todos los recaudos", agregó.



"El crecimiento de la curva es muy lento, en algunas provincias disminuyó mucho. Y en los lugares con mayor riesgo, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, hay un pequeño crecimiento. Pero miramos esto a toda hora. Estamos en una situación totalmente controlada, pero no queremos cantar victoria. Estamos en el medio de una pandemia que no podemos evitar", agregó.



"Lo que estamos logrando es que esto no tenga gran impacto. Y que si impacta, estén los servicios asistenciales disponibles", añadió. "Tenemos más de 1000 respiradores que hemos distribuido en las provincias, servicios mejor preparados, más ropa para la protección de los trabajadores y un programa para ayudar a las provincias", finalizó.