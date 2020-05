Bahl: "Vamos a habilitar todo lo que es facultad del municipio"

Política Entre Ríos no habilita salidas para esparcimiento pero autorizará a comercios

"Esperamos rápidamente habilitar el sector comercial"

El municipio siempre va a tener una posición proactiva

Cada municipio debe realizar las habilitaciones respectivas en base a protocolos específicos."A partir de este lunes los municipios de Entre Ríos podrán habilitar comercios minoristas y oficios. Será responsabilidad de cada autoridad local controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios", dijo Bordet.Tras el anuncio del mandatario provincial, el intendente de Paraná, Adán Bahl, en el programa Quién Dice Qué, afirmó: "Ya venimos trabajando desde la semana pasada, y particularmente hoy de mañana con el sector comercial y con el sindicato. Estábamos evaluando distintas alternativas, para implementar para una vez que se conociera esta noticia que se venía adelantando. Ya venimos con los protocolos terminados en el día de hoy".Es una muy buena noticia, para poder trabajar", afirmó.. Sobre todo lo podemos ver en la peatonal; es un lugar en donde hemos venido trabajando. Se aprobó en la venta telefónica, por delivery, eso no dio resultados, por lo que estaban ansiosos en volver a trabajar. Estamos analizando un horario corrido, determinado, con una serie de restricciones para cuidar esta herramienta, que se pueda trabajar, que se pueda producir, que se pueda generar un circulo virtuoso desde lo económico, pero sin dejar de lado los cuidados que tenemos que seguir teniendo", destacó Bahl.La idea es que 'no se pisen' los dos momentos para que la gente no vaya de manera fluida en un mismo momento. La idea es que mañana mismo ya puedan empezar a trabajar".Respecto de los oficios, aseguró: "Lo que vamos a habilitar es todo lo que es competencia del municipio. El decreto del Gobernador es muy claro, es asumir la responsabilidad que tenemos de habilitar. Si hablamos de peluquerías, estaremos habilitando las que estén habilitadas. Estamos analizando en función del espacio físico de los lugares. En el caso de la Federación de Peluqueros tiene un protocolo desarrollado desde hace varias semanas, que en su momento fue remitida a Provincia, cuando intentamos buscar la habilitación para este sector"."Vamos a acompañar todas las adecuaciones de nuestros especialistas para el protocolo y lo vamos a instrumentar. Esperemos mañana (este martes) rápidamente habilitar el sector comercial, que es la gran demanda que tiene hoy la ciudad de Paraná", subrayó en el mismo sentido.Habrá "criterios para la gente que concurra a los comercios"."Se buscará no disminuir la oferta de los comercios abiertos, y sí administrar la demanda, para que no toda la demanda concurra en el mismo horario al comercio o a hacer algún tipo de actividad.", dijo el intendente.Aseveró también que "hay muchas actividades que ya están autorizadas por el gobierno nacional. De las que tenemos facultades desde el municipio, vamos a propiciar permanentemente el trabajo, porque estamos de acuerdo de que hay que reactivar la producción, la economía y el comercio".Concretamente, respecto de los restaurantes y actividades afines, destacó: "Esto está prohibido por el gobierno nacional, hay una serie de actividades que expresamente prohíbe y una de las actividades que ni siquiera puede considerar el gobierno provincial y ningún municipio, es la actividad gastronómica, hotelera, gimnasios, parques. Taxativamente no se pueden autorizar"."El municipio siempre va a tener una posición proactiva, en favorecer la actividad comercial, industrial como lo hemos venido haciendo estas semanas, donde hemos logrado las autorizaciones para ACARA, para la obra privada. Siempre vamos a estar en esas perspectivas. Pero de ninguna manera todo lo que hagamos tiene que poner en riesgo lo que hemos logrado hasta este momento", expresó el intendente de Paraná, en el mismo sentido.En otro orden y consultado por, respecto de la recaudación, puntualizó: ", ya muchos han tenido inconvenientes para pagar los sueldos de abril, va a ser peor a fin de mayo"., puso relevancia el intendente.Desde que se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en función de la pandemia del nuevo coronavirus, el estado nacional está auxiliando las cuentas propias y las provinciales y municipales. Para esto, hace uso de distintos instrumentos. Uno de ellos son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El espíritu de los mismos es que sean otorgados de acuerdo a las necesidades que surjan en las distintas administraciones. Sin embargo, hubo distintos pedidos para que sean distribuidos con otros criterios.Bahl aseguró también, respecto de los ATN, "son de las instituciones que lo han solicitado, puede ser el municipio, el gobierno provincial, entonces estar hablando de coparticipar un ATN es estar hablando de cuestiones que no son de la práctica normal. Es para desequilibrios económicos financieros, en este caso lo ha solicitado y se lo ha asignado al gobierno provincial, por lo tanto es para atender los desequilibrios financieros o las emergencias del gobierno provincial. Nosotros, nuestro municipio lo ha hecho en diciembre, lo hemos hecho hace 30 días, no hemos recibido ningún ATN, eso no quiere decir que no lo podamos solicitar. Entreverarnos en la discusión si se tiene que discutir o no, no es técnicamente posible discutir, porque no hay nada que disponga una coparticipación de un ATN, vienen un destino específico".