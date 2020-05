Respaldo a Fernández, de empresarios y trabajadores por postura ante la deuda

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes el respaldo de empresarios y trabajadores para la propuesta de renegociación de deuda pública formulada por el Estado nacional a los bonistas internacionales.



El apoyo se sumó al que formularon todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, a través de una solicitada publicada hoy en apoyo al gobierno nacional en el proceso de reestructuración.



Estos pronunciamientos se conocieron en la misma jornada en la que tres grupos de tenedores de deuda emitieron un comunicado conjunto en el que volvieron a rechazar la propuesta formulada por el gobierno argentino.



El apoyo de los empresarios y los sindicalistas se plasmó esta tarde durante una reunión celebrada en la Residencia de Olivos.



Allí, el Presidente agradeció el respaldo y destacó que esa mesa conjunta de empresarios y trabajadores, "demuestra la vocación de estar juntos".



En ese marco, Alberto Fernández también calificó de "histórico" el acuerdo salarial que firmaron la CGT y la UIA para que se abone el 75% de los salarios de los trabajadores cuyos trabajos están suspendidos por el coronavirus.



Fernández explicó que "estamos buscando una solución para siempre" en el tema de la deuda "que dure, y que no nos postergue más, que no nos haga retroceder".



"Tenemos que tomar las enseñanzas que este tiempo nos ha dado, sobre todo la de tirar para el mismo lado", dijo.



Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos.



La reunión se produjo luego de que tres grupos de acreedores volvieran a rechazar esta mañana la propuesta argentina para renegociar alrededor de US$ 67.000 millones en bonos emitidos bajo legislación extranjera, que contempla un período de gracia de tres años, una reducción de capital de us$ 3.600 millones, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock de capital, y una reducción del pago de intereses de us$ 37.900 millones, que representa una quita del 62%.



Esta mañana, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina, reiteraron que "no pueden respaldar la oferta" anunciada por la República, "porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias".



En horas de la tarde, el Ministerio de Economía -en un comunicado- sostuvo que el gobierno estaba "decepcionado" por la declaración conjunta de los acreedores, al tiempo que se mostró dispuesto a aceptar iniciativas "específicas de los acreedores que pasen la prueba del sentido común", en la que se respeten la sostenibilidad del pago de los compromisos y las complicaciones surgidas a raíz de la pandemia de coronavirus.



Al hablar en la reunión celebrada en Olivos, Guzmán destacó la importancia "de que estemos juntos en este momento delicado" y señaló que el apoyo de empresarios y trabajadores "vale hoy y va a valer en la historia. Buscamos una resolución ordenada a una crisis de deuda insostenible".



Al término del encuentro, las principales cámaras empresarias -que componen el denominado Grupo de los Seis- manifestaron "su apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo".



"Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo", sostuvo en un comunicado la entidad que nuclea a la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Airesl, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.



Por el lado gremial, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, dijo a la prensa que "fue un encuentro muy positivo" en la cual "avalamos la negociación y nos comprometimos en sacar adelante a Argentina con un crecimiento sostenido",



Del encuentro celebrado en Olivos participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo; de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori; y de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech.



Por la CGT, estuvieron presentes Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA); Carlos Acuña, del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento Y Lavaderos de Autos (SOESGyPE); y Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).



También fueron de la partida los dirigente Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); José Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS); Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS); y Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).



