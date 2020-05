Continúa el plazo para iniciar el trámite de becas del nivel secundario

Trámite online

El Instituto Becario sigue trabajando en la fase de tramitación de becas, que se realiza de manera online. El plazo para el nivel secundario se extiende hasta el 15 de mayo para aquellos estudiantes que aún no hayan iniciado el trámite.La inscripción para gestionar las becas del nivel secundario, tanto para renovaciones como para nuevos beneficios, continúa en vigencia y los estudiantes la pueden realizar de manera virtual mediante el nuevo sistema implementado por el Becario.Hasta el 15 de mayo está la posibilidad de iniciar el trámite de becas para aquellos estudiantes secundarios que aún no lo hayan iniciado. En el caso de quienes ya habían comenzado la solicitud pero aún no la finalizaron, podrán continuar luego de esa fecha debido a que el trámite está iniciado con anterioridad."Tenemos más de 12000 solicitudes finalizadas, es decir que cargaron la documentación solicitada, mientras que aún restan terminar otras 11000. Es importante acompañar a los estudiantes en su trayecto escolar", informó el titular del organismo, Sebastián Bértoli.La inscripción para la solicitud de la beca del nivel secundario comenzó en diciembre del año pasado facilitada por el nuevo sistema online para la gestión del beneficio con el que cuenta el Instituto y que funciona en la web del organismo. El trámite se puede realizar desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet.Los requisitos para el nivel secundario y la documentación a presentar que deberá estar digitalizada son los siguientes:-DNI tarjeta de ambos lados (de el/la solicitante)-Constancia de CUIL (de el/la solicitante)-Tres últimos comprobantes de ingresos de su grupo familiar, declaración jurada de ingresos (policía/juzgado de Paz) o declaración de ganancias-Constancia de alumno regular o inscripción al ciclo lectivo año 2020-Boletín de calificaciones (2019) de ambos lados firmado y sellado por la autoridad educativa-Si el/la estudiante es menor de 18 años, deberá consignar un titular responsable para el cobro de la beca en el caso de resultar beneficiado/a debiendo anexar la siguiente documentación: DNI tarjeta de ambos lados (de el/la mayor responsable) y constancia de CUIL.-La situación académica es un requisito indispensable para los estudiantes secundarios, que deberán tener aprobadas la totalidad de las materias. Además, los aspirantes deberán tener tres años de residencia en la provincia, como mínimo.También el chat online del Becario está disponible en la web del organismo, www.institutobecario.gov.ar , y cuenta con una franja horaria extendida, atendiendo de 8 a 20, de lunes a viernes. Allí el equipo del Área Becas del Instituto responderá dudas y consultas acerca del trámite online para la solicitud de becas.Por otro lado, el Instituto mantiene abierta la inscripción para el nivel superior, en el que aún no está definida la fecha de cierre.Las inscripciones para estudiantes entrerrianos terciarios y universitarios comenzó el 1 de abril y la solicitud se realiza ingresando a la plataforma disponible en el portal web del Instituto Becario: www.institutobecario.gov.ar La documentación requerida es la misma que se pide habitualmente, con la diferencia que deberá estar digitalizada previamente para poder cargarla en la web. Con una tablet o teléfono, el o la solicitante deberá escanear o sacar fotografías de su documento de identidad y constancia de CUIL y los tres últimos comprobantes de ingresos familiares.Además, la situación académica es un requisito indispensable para los estudiantes del nivel superior, a quienes se les exige aprobar el 70% de las materias en el caso de los terciarios y el 50% para universitarios. Además, deberán presentar su constancia de alumno regular o la inscripción al ciclo lectivo 2020, boletín de calificaciones de ambos lados firmado por la autoridad educativa en el caso de ser ingresante, analítico actualizado de materias aprobadas y plan de estudio de la carrera. Por último, si el estudiante es menor de 18 años debe consignar un titular responsable para el cobro de la beca.