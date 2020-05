Concordia articula con Provincia la habilitación de más rubros comerciales

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini se refirió a la situación actual en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial de coronavirus, y confirmó que elevó al Gobierno Provincial el pedido de autorización para funcionar de más rubros comerciales.



"Estamos monitoreando permanentemente la situación, junto a los profesionales del Consejo de Emergencias Sanitarias y el Gobierno Provincial. Hoy en Concordia tenemos una situación controlada, y el funcionamiento de la Carpa Sanitaria en el ingreso a la ciudad nos ha permitido poder llevar adelante controles y seguimientos a las personas que han llegado desde zonas de circulación comunitaria de coronavirus, a modo preventivo", comentó.



No obstante, sostuvo, "no podemos distendernos, la situación es preocupante y seguimos trabajando diariamente para disminuir la posibilidad de contagios o de circulación comunitaria, por eso hemos preparado Centros de Aislamiento, que están listos a disposición de las autoridades sanitarias, en caso de ser necesario".



Los intensos controles realizados por el Municipio, los datos epidemiológicos de la ciudad, junto a los de la región y la provincia, abren un escenario en el que se podría avanzar en una exención a más rubros comerciales para que funcionen. "Lo analizamos todos los días con el Gobernador. Le pedimos al Centro de Industria y Comercio que elabore una serie de Protocolos para el funcionamiento de distintos comercios, presentamos esa información y otra documentación que elaboraron los técnicos del Municipio, para que sean evaluados por el Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos", confirmó el Intendente.



"Algo que ya he dicho en otras oportunidades, es que así como se permite que grandes cadenas de supermercados puedan funcionar, vendiendo rubros que no son alimenticios, con los Protocolos adecuados y una serie de medidas preventivas, se podría habilitar a pequeños comercios de la ciudad", recordó Francolini.



Éste es un tema de diálogo permanente no sólo con el Gobierno Provincial sino con los Intendentes de la región. "Un pedido que le hicimos al Gobernador Gustavo Bordet y al Ministro de la Producción Bahillo, es que nos de la posibilidad a los Intendentes de poder determinar qué comercios pueden funcionar. Porque no es sólo una cuestión económica, sino también una cuestión de salud, que la gente pueda trabajar", sostuvo el jefe comunal.



"No es la misma situación en toda la provincia, hay ciudades que tienen distintas condiciones epidemiológicas, pero también son distintas las capacidades de acción de cada municipio, y también el factor económico de cada localidad. Cada Intendente sabe cuál es la situación de su ciudad, qué es lo más urgente y qué es lo que se puede hacer", fundamentó.



"Seguramente en el inicio de la semana vamos a tener algunas novedades. El Gobernador está muy preocupado por este tema, lo está analizando y viendo qué medidas se pueden tomar sin que afecte la situación sanitaria y que no nos haga retroceder en todo lo que hemos logrado en este tiempo trabajando en forma articulada entre Municipio y Provincia con mucha responsabilidad", subrayó Francolini. (El Sol)