González García: "Debemos empezar a tener actividades sociales y productivas"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que después del 10 de mayo cuando finalice la tercera fase de la cuarentena "debemos empezar a tener actividades sociales y productivas, con todo el cuidado", aunque aclaró que él no es quien toma esa decisión.



"Después del 10 de mayo debemos empezar a tener actividades sociales y productivas que son necesarias, con todo el cuidado como hasta ahora", afirmó el funcionario en declaraciones al canal A24, aunque señaló que él no es quien deba tomar esa decisión.



Además, sostuvo que la apertura de esas actividades será "gradual y según la epidemiología del lugar" y que siempre deberá respetar los cuidados "como utilizar barbijos, cumplir con el distanciamiento social, toser sobre el pliegue del codo y no estar en lugares con mucha aglomeración de personas".



Sobre la propagación del coronavirus, el ministro señaló que habrá un incremento de casos en los próximos días.



González García reconoció que en la actualidad existe "un lento incremento, centralmente en las grandes urbes y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" del Covid-19, pero destacó "la capacidad de respuesta" del sistema de salud.



"Ayer hubo 161 personas que necesitaron camas de terapia intensiva y tenemos más de seis mil disponibles", sostuvo, y agregó que en el último mes se distribuyeron 1.011 respiradores en todo el país.



Como datos positivos, el funcionario nacional enumeró que existe un mayor porcentaje de personas vacunadas contra la gripe con relación a años anteriores; que están disminuyendo la cantidad de personas con enfermedades respiratorias "gracias al trabajo de prevención que se viene realizando", y que este año es el de menor tasa de mortalidad en el país de los últimos años.



Por último, González García se refirió a la vuelta a clases y dijo que "no va a ser pronto", aunque aclaró que esa decisión la tomará el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



"La vuelta a clases no va a ser pronto porque todavía estamos en el primer tercio del recorrido", aseguró y agregó que "los chicos son transmisores brutales: vuelven a casa con los padres y abuelos y generan una rápida expansión del virus y, lo importante, es tener el control de cómo se desarrolla la pandemia".