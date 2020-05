Entre Ríos elabora estrategias para la nueva etapa de la pandemia

El adecuado proceso sanitario que viene desarrollando la provincia en torno al Covid 19 ha generado resultados positivos en la etapa de contención. Ahora se elaboran nuevas estrategias previendo el crecimiento de la circulación del virus.



El director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, repasó la situación en la que está trabajando el COES en Entre Ríos en torno a la pandemia, y destacó los resultados obtenidos en esta etapa. También informó que ahora se trabaja en nuevas estrategias previendo un aumento de la circulación viral, fundamentalmente en virtud de la flexibilización progresiva que se está dando en las medidas de aislamiento. Espejos Bantar realizó una descripción de las estrategias de trabajo y graficó: "Si uno imagina el inicio del proceso estratégico de la Nación frente a la pandemia, podría imaginarla como un tronco principal del cual se desprenden las ramas laterales que serían las distintas provincias. Uno asume que inicialmente ese tronco que tiene un crecimiento, tuvo un desarrollo lineal hacia una estrategia, hacia un objetivo que fue fundamentalmente el aplanamiento de una curva con todas las provincias alineadas en esa misma dirección".



Y explicó que: "Estamos en un punto en donde el desenlace en cada provincia o en diferentes regiones ha hecho que esas ramas vayan tomando distintas direcciones, es decir algunas provincias tomaron direcciones similares a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires con una circulación relativamente profusa dentro del aplanamiento de la curva. Otras tomaron un rumbo donde el virus directamente no tiene antecedentes de haber ingresado, y provincias como la nuestra que han podido contener eficazmente la trasmisión del virus".



En ese sentido, Bantar indicó que es en ese marco donde se definen estrategias en base a una situación que se presenta en cualquier decisión sanitaria que es una encrucijada. Y agregó: "Una encrucijada es llegar a un punto donde uno tiene la opción de tomar dos o más caminos y eso es fundamental porque no basta ver el camino despejado a tomar, sino que uno debe prever qué es lo que se va a encontrar al final de ese camino para ir juntado esas herramientas". Buena capacidad de atención Explicó que en la primera fase de aplanamiento de la curva el sistema de salud se fue ganando en capacidad de atención y señaló: "Hoy nos encontramos en una situación donde cambiamos de espejo en el cual mirarnos. Empezamos mirando España, Italia y otros países, y hoy tenemos espejos del propio país donde hay circulación del virus. Por lo tanto, en la provincia debemos esperar desenlaces similares a esas regiones que son de nuestro país a medida que aumenta la flexibilización del aislamiento preventivo y obligatorio". Previsiones Por otro lado, Bantar sostuvo que el COES está trabajando actualmente en prever un aumento de la circulación viral, y precisó que es fundamental abordar dos ejes: "El eje de refuerzo, como se ha empezado, a través del rectorado del Ministerio de Salud de la provincia con una serie de capacitaciones y homogenización de conductas en todos los hospitales", dijo y apuntó que eso se hizo en Salud Mental, en la toma y envío de muestras para diagnóstico, en el debate de estructuras acondicionadas a la etapa de circulación viral para recibir a los pacientes y también en lo que es autoprotección. Protección universal Bantar precisó que en ese punto es donde se ha empezado a trabajar con la génesis de un documento que plantea una nueva modalidad que se denomina protección universal. Explicó que esto implica no solo apuntar a la protección desde el punto de vista de la estructura sanitaria, de los pacientes que se sospecha son Covid positivos, sino que se toman precauciones frente a todos los pacientes, considerando que cada uno de ellos puede ser potencialmente positivo y no presentar el síntoma característico de la enfermedad en el ingreso al sistema de salud.



Es decir, que "tienen que estar protegidos desde el celador que está parado en la puerta hasta el personal administrativo frente a todos los pacientes y esa es la instancia que se comenzó a plantear desde el COES", dijo Bantar.



Agregó que se ha diseñado un plan que contemple la buena administración, provisión y estoqueo de material de autoprotección, que deben ser fácilmente repuestos en los lugares de atención y adaptados a cada lugar de acuerdo al nivel de complejidad de atención que tengan, desde el centro de atención primaria hasta el hospital de mayor nivel de complejidad.



Por último, añadió que además "se necesita profundizar el hábito de higiene básica que tiene como efecto paradojal un período muy largo de haberlo adoptado sin circulación del virus y corremos el riesgo del acostumbramiento o del hastío de bajar los brazos en estas medidas. Por lo tanto también estamos planteando que exista en los hospitales un sistema de refuerzo de las conductas básicas para que el personal de salud no se contagie entre sí cuando venga el período de circulación viral".