Ginés González García: "Si se produce desequilibrio social, estamos complicados"

Sociedad Cuatro nuevas muertes por coronavirus en el país y ya son 241 los fallecidos

Mientras cada vez más personas salen a la calle en los principales distritos, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García insistió la importancia de respetar el aislamiento y el resto de las medidas de prevención contra los contagios del nuevo coronavirus Covid-19: "Si se produce un desequilibrio social estamos complicados", sostuvo. Aunque agregó: "No puede pensarse en una sociedad en cuarentena permanente"."Nosotros hemos tratado de propiciar algún tipo de salida , con cierta restricción, sobre todo para los jubilados. El mismo cuidado tenemos que llevarlo afuera: mantener la distancia, usar barbijo, no ir a lugares donde hay mucha gente. Esas cosas siguen siendo parte de la responsabilidad social", agregó el ministro.Cuarentena en Buenos Aires: qué se sabe y hasta cuándo se extiende el aislamiento administradoEn los últimos días, muchos vecinos de las grandes ciudades se volcaron a las calles, a pesar de que las restricciones dictadas por el gobierno nacional y las administraciones locales continúan vigentes. Además, como registró LA NACION, otros comenzaron a romper la cuarentena."¿Podemos llegar a ser Estados Unidos, o ese panorama ya está descartado?", se le consultó al ministro sobre uno de los países con mayor cantidad de contagios por coronavirus (ya supera el millón de personas) y de fallecimientos (hoy se informaron 66.000)."Descartado no está nada", contestó el ministro. "Depende del comportamiento de los argentinos. Si se produce un desequilibrio social, estamos complicados. Pero venimos con la mejor de las expectativas y esto se ve en los números", agregó.La cuarentena decretada la semana pasada por el Gobierno para prevenir los contagios de coronavirus continuará, al menos, hasta el 10 de mayo. Hasta el momento hubo 4681 registros de personas infectadas, 241 de fallecidos y 1354 de recuperados. La provincia de Buenos Aires, con hubo 1677 afectados, encabeza el listado de los distritos con más contagios de Covid-19.