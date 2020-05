Pagarán $2.305 más por día a empleados del Congreso por trabajar en cuarentena

por una resolución conjunta de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque Juntos por el Cambio cuestionó la medida y pidió que se "revea y derogue" la iniciativa.Se trata de empleados que cumplen funciones sanitarias, de limpieza, seguridad y teleconferencias. Desde el parlamento aclararon que representan menos del 1% del personal total.El bono extraordinario tiene como objetivo "reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento mínimo y esencial del Congreso", de acuerdo a la Resolución Conjunta 6/20.El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas: cada módulo equivale a 170 pesos, es decir queEl texto de la resolución firmada por Cristina Kirchner y Sergio Massa aclara queAnte la decisión de los titulares de ambas cámaras, la alianza opositora Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y exigió que "se revea y derogue"."En un momento donde todos los argentinos están haciendo grandes sacrificios y las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una situación crítica, debería ser impensable asignar recursos adicionales que no sean destinados a los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas y las de sus familias para protegernos", consideró el espacio a través de un comunicado.Y agregó: "Este rechazo de ninguna manera busca desmerecer el trabajo del personal del Congreso de la Nación, cuya labor es fundamental para el funcionamiento de este Poder. Sin embargo, creemos que no debemos ser una excepción al esfuerzo que debe hacer el resto de la población".