"La población debe estar alerta ante situaciones de violencia", dijo Berbara

Cuarentena comunitaria

En el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus, este sábado estuvieron presentes el el director de Saud Mental, Carlos Berbara; el director ejecutivo de PAMI UGL 14 Entre Ríos, Claudio Ledesma; el secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida.En relación al femicidio ocurrido el jueves pasado, Berbara indicó que "le recordamos a la población que todos debemos estar atentos a estas situaciones acompañando y siguiendo a aquellas personas vulnerables, que en este momento de aislamiento se encuentran expuestas y con contacto directo a situaciones de maltrato". A su vez, el funcionario también hablo sobre casos de violencias sutiles como el acoso escolar y mencionó que "".Teniendo en cuenta que en nuestra provincia no existe circulación comunitaria del virus. Berbara indicó que " que no haya cirulación no quiere decir que estemos a salvo de la enfermedad. E".En este sentido, comentó que " el hecho de ir flexibilizando actividades va a ir de la mano de los marcos epidemiológicos y no de otra cosa. Si bien la actividad física nos ayuda a nuestra salud psíquica y biológica, eso está permanentemente puesto en contraposición y evaluación del riesgo y beneficio que esa actividad pueda conllevar".