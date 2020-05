Villa 351: Gobierno anunció que se abrió investigación por la actuación policial

Policiales Comunicado oficial de la Departamental de Policía sobre hechos en Villa 351

Policiales Perseguían a sospechosos y reprimieron a vecinos que repartían locro

Luego de los sucesos en la Villa 351, desde Fiscalía se informó al Ministerio de Gobierno que hay dos investigaciones abiertas. Seis personas fueron detenidas. Cuatro de ellas mayores de edad y dos menores. Respecto de los menores se les dio actuación a las las áreas específicas. Según se indicó, uno de los detenidos era buscado por tentativa de homicidio. Dadas las denuncias de vecinos, por el accionar de la policía en los procedimientos de ayer, Fiscalía abrió una investigación separada.Hubo dos policías heridos en los incidentes: Uno con traumatismo zona parietal izquierdo y otro con golpe en la zona de la espalda parte lumbar. Asimismo, se observó que uno de los oficiales que participaron del procedimiento, presentó una hoja de cuchillo alojada en su chaleco antibalas, elemento que evitó daños físicos al funcionario policial. También hubo daños materiales en uno de los móviles policiales."Desde siempre la policía tiene una clara premisa respecto del uso de la fuerza en los procedimientos y tiene claro que no hay que poner en riesgo vidas. Entonces estaremos atentos al curso de la investigación judicial para la toma de decisiones hacia el interior de la fuerza", sostuvo la ministra Rosario Romero."El uso de la fuerza siempre tiene que tener proporcionalidad con lo que se quiere proteger", indicó la ministra el tiempo que sostuvo: "No convalidamos ningún abuso de autoridad. Debe saberse claramente lo ocurrido y ello surgirá de las investigaciones y los testimonios. Tenemos respeto absoluto por el proceder de Fiscalía y el Juzgado de Garantías en cuyas manos está", aseguró."Si frente a los llamados al 911 la Policía no interviene, estaríamos violando la ley y posibilitando el delito. Es necesario mucho equilibrio en el desarrollo de los procedimientos y siempre bregamos porque exista, y esa es la línea que desarrolla desde el Jefe de Policía hasta nuestros institutos de formación profesional", finalizó la ministra de Gobierno y Justicia.Además de la comunicación con la Fiscalía y los informes de la Policía, la ministra tomó contacto con gente de la ONG "Suma de Voluntades"; que estaba en el lugar, para interiorizarse de lo sucedido.