Piden juicio político a jueza que otorgó domiciliaria a quien violó a su hija

La presentación fue hecha por la legisladora Carolina Basualdo contra la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay.

Según trascendió en la prensa local, la magistrada argumentó el arresto domiciliario diciendo que el hombre, que fue condenado a ochos años de prisión, forma parte del grupo de riesgo ante el coronavirus.



Tras conocerse la medida y enterarse que la magistrada no notificó a la víctima, tal como lo establece la Ley Nº 27.372 de Derechos de las personas víctimas de delitos, Basualdo, presidenta de la Comisión de Equidad y Violencia de la Legislatura Departamental de Santa María, realizó la presentación del pedido de jury.



"Entendemos que la decisión que tomó la jueza vulnera la Justicia y los derechos de la víctima, ya que incurre en un error", dijo Basualdo en diálogo con Cadena 3.



Y remarcó que la jueza "incumplió la ley", porque la víctima no estaba informada sobre el beneficio de la prisión domiciliaria que le otorgaron sin tobillera electrónica a su padre.



"Además, otros informes establecían que esta persona podía cumplir la pena en el sistema carcelario y no le impedía hacer el tratamiento por sus patologías", agregó.



La legisladora destacó que el caso es de una gravedad "muy importante" y exigió que la Justicia "esté a la altura de las circunstancias".



Basualdo presentó el pedido este viernes vía digital ante la Justicia y confirmó que lo hará en formato papel el próximo lunes.



La víctima había sido abusada sexualmente cuando tenía 14 años, por lo que el hombre, de ahora 61, había sido condenado a la pena de ocho años de prisión, pero recién cumplió uno.



Tras conocer la noticia del beneficio que recibió su padre, la joven escribió una carta y la envió al portal Eldoce.tv, en la que dijo: "El 23 de abril, fue un antes y un después. Me enteré por terceros que mi papá está libre. Desde ese día ya no me da más la cabeza. Y yo pregunto... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me tengo que enterar de esta forma? ¿Desde cuándo me soltaron la mano? Yo no pedí esto".



Además, la joven expresó: "Este es un escrito de parte de una persona que hoy ya no siente nada. Toda mi vida me movilicé para buscar lo mejor y cambiar la realidad que me aquejaba. Y así fue".

NA