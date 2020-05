El oficialismo aceptará extender tiempo de sesiones virtuales en el Senado

"Estamos hablando de modificar el tema del tiempo.



Probablemente sea una hora más, cinco en vez de cuatro horas", sostuvo el jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, José Mayans.



En diálogo con AM 750, el formoseño explicó que la extensión de las sesiones se fija para evitar hackeos, debido a que "la permanencia (de la conexión) también genera chances de ataques al sistema y el equipo técnico tiene que esta muy atento a que no se filtren informaciones no deseadas".



Asimismo, el dirigente peronista descartó la posibilidad de que se implemente un sistema mixto para que algunos senadores puedan sesionar de manera virtual y otros en el Congreso, debido a que remarcó que se debe "tener igualdad de condiciones de trato y que ninguno figure sentado en el recinto".



"Algunos pretendían que la reunión fuera mixta, pero la mayoría de los senadores no están de acuerdo y quieren que todos figuremos en pantalla y ninguno en el recinto", afirmó.



Y agregó: "Lo que se podría cambiar ahí es el caso de las autoridades si es que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) necesita un relevo en la sesión".



En ese sentido, el formoseño barajó que "la presidenta provisional (del Senado, Claudia Ledesma Abdala) o el vicepresidente del cuerpo (Martín Lousteau) podrían estar en su despacho".



Por otra parte, Mayans destacó que el tiempo de vigencia de la modalidad de sesiones virtuales "es mientras dura la emergencia" sanitaria ante la pandemia de coronavirus.



"No tiene ningún sentido que trabajemos de manera remota si no está la emergencia. Tenemos mayoría plena en todas las comisiones y en el recinto. No tiene ningún sentido que mantengamos las sesiones remotas. La preocupación que ellos tienen de que podamos hacer una sesión remota en cualquier momento... no lo vamos a hacer", aclaró.



NA