Fortalecen políticas infanto juveniles y para adultos mayores

"Que este aislamiento no nos impida fortalecer la solidaridad, la mirada sobre el otro y estar atentos como comunidad ante las situaciones de vulneraciones de derechos", remarcó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.



La funcionaria se refirió al contexto especial que se vive por la pandemia y pidió la unidad de los entrerrianos, con especial énfasis en la protección y defensa de los derechos.



Lo dijo en el marco de la conferencia de prensa virtual realizada este viernes 1 de mayo donde hizo hincapié en fortalecer los lazos y defenderse mutuamente como comunidad ante situaciones de violencia o de vulneraciones de derechos.



Explicó que la mayoría de las situaciones de maltrato infanto juvenil que ocurren en el ámbito familiar hoy no tienen los espacios y los canales como la escuela y los lugares de recreación para ser detectados, pero subrayó la importancia de que la comunidad, si observa o escucha una situación con niños o adolescentes, puedan pedir asistencia en los canales establecidos, como así también ante una situación de violencia de género.



Y remarcó: "Las situaciones de violencia y maltrato no pertenecen al ámbito privado. Son del ámbito público y requieren de todos para poder estar acompañando, preservando y previniéndolas, y del Estado revisando y fortaleciendo las intervenciones para poder llegar a tiempo", dijo Paira y citó una frase de un poeta que dice: 'de nada sirve un dedo fuera de la mano y un diente de la boca'. "Eso marca hoy esa necesidad de estar unidos para poder prevenir, para poder cuidar y también para poder salir adelante en este contexto", indicó Paira. Acciones desde el Ministerio Luego Paira informó que desde el Ministerio de Desarrollo estas últimas dos semanas se ha trabajado fuertemente en el fortalecimiento de las políticas de la economía social a través de dos ejes: "Por un lado una red de emprendedores textiles que ofrece a instituciones y privados su producción de barbijos no quirúrgicos, tapabocas y camisolines que pertenecen a todo el ámbito de la provincia. Y por otro lado, la red de emprendedores de la economía social que trabajan en el rubro de alimentos y que, junto con Producción, se ha planteado un sistema de delivery que posibilita continuar fortaleciendo las fuentes laborales en todo este sector y la economía popular que para nosotros es tan importante". Adultos mayores Dijo que también se ha trabajado en esta semana fuertemente con Salud en todo lo que es la atención desde distintas áreas en la población más vulnerable en este contexto de pandemia, como los adultos mayores.



Destacó en tal sentido el fortalecimiento de la red de apoyos y cuidados a personas mayores que está trabajando con todos los municipios de la provincia y a través de la cual también se realizó una capacitación del voluntariado intergeneracional Proteger. "Lo marco porque tal vez en muchas localidades entrerrianas comiencen a ver voluntarios que están trabajando en el ámbito municipal y que el objetivo es poder llegar a nuestros adultos mayores en comunidad y auxiliarlos en las necesidades de hacer un mandado o alguna cuestión puntual", acotó la funcionaria.



A continuación, recalcó "la responsabilidad comunitaria que tenemos todos si vemos una situación de vulnerabilidad de un adulto mayor, una necesidad en un barrio, en la comunidad, poder advertir de esto a los espacios municipales que están tratando de atenderlo a través de esta red".



Agregó que también se comenzó a trabajar esta semana con el documento del COES respecto a los cuidados y al manejo de las situaciones en los espacios de cuidados residenciales de adultos mayores, geriátricos y gerontológicos. "En esta línea estamos fortaleciendo todo lo que es el trabajo con los distintos gobiernos locales para poder llegar a todos los espacios de cuidado dentro de nuestra provincia que amerita poder tener una atención especial".



Más adelante, la ministra destacó "el rol que tenemos todos en la comunidad respecto de este sector vulnerable y la importancia de cuidarnos para poder cuidarlos, pero también de poder ante una situación de vulnerabilidad o ante una situación que ustedes puedan detectar de quien tengo al lado, pedir asistencia, acercarse al municipio que ellos a través de estas redes de voluntarios, la intención es poder llegar a cada una de estas áreas".



Además, Paira, precisó que se continúa trabajando en todo lo que es el fortalecimiento de la política alimentaria a través de los comedores escolares y el acompañamiento a los comedores comunitarios. Y resaltó en lo que respecta a la línea de lo que es el aporte del Gobierno Nacional y de cómo se está trabajando en eso, y recordó "que en esta semana hubo un refuerzo de la Tarjeta Alimentar que posibilita junto con las estrategias alimentarias del gobierno provincia estar llegando a un amplio número de familias en situación de extrema vulnerabilidad y garantizar la accesibilidad al derecho a la alimentación". Día del Trabajador En referencia al día del trabajador, la ministra expresó: "En este día tan especial que tiene su origen en luchas por reivindicaciones laborales, y que hoy, ante este contexto de pandemia en todo el mundo, interpela el mundo del trabajo y nos interpela a nosotros en relación a esto, es importante compartirles el mensaje de nuestro gobernador, donde nos marca hoy el esfuerzo en cuidar la salud, pero también en fortalecer y mantener las fuentes laborales. Esto requiere de estar todos unidos y trabajando juntos para poder lograrlo como lo estamos haciendo hasta ahora".



Luego indicó: "Hago un agradecimiento muy especial a todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito público y privado que, con su responsabilidad y compromiso, mantienen los servicios esenciales que nos posibilitan a todo el resto de la comunidad mantenernos en casa. También un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que, como manifestara nuestra vicegobernadora, hoy se quedan en casa con el esfuerzo que esto significa para poder cuidarnos entre todos".