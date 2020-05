La UCR rechazó despidos "arbitrarios e ilegítimos" en el municipio de Paraná

El Comité Capital, el Bloque de Concejales y los Diputados Provinciales Eduardo Solari y Lucia Varisco de la Unión Cívica Radical rechazaron "categórica y enérgicamente el decreto 393/20 por el cual intendente de Paraná Adán Bahl, en forma arbitraria, artera e ilegítima deja sin trabajo, despidiendo o cambiando la situación de revista, a aproximadamente 300 empleados municipales de Planta Permanente que trabajan en el Municipio".



"Esto, sumado a la absoluta falta de dialogo con la oposición, rompe el sano equilibrio de gobierno y no hace más que acentuar la crisis sanitaria, económica y social que vive la ciudad de Paraná", indicaron desde la oposición a través de un comunicado.



Y continúa: "Asimismo, en una actitud fuera de toda ética y un claro acto de abuso, obliga a los empleados que no fueron despedidos a notificarse y firmar el nuevo contrato que liga a los trabajadores con el Municipio, NO cobrando los trabajadores los haberes del mes de Abril del corriente año, poniendo a éste en una situación incierta y en total desventaja contra todo principio constitucional y la ordenanza de trámite administrativo 4220".



De acuerdo a lo que argumentaron desde el sector, "el nuevo contrato que pretenden hacer firmar en forma extorsiva contiene cláusulas abusivas para el trabajador, que permiten despedirlo en cualquier momento, aun antes de la culminación del mismo, como también al firmar le prohíbe iniciar acciones legales en contra del Municipio, constituyendo esto otro vil atropello y abuso de autoridad".



"Pareciera mentira que todos estos abusos y políticas contra los trabajadores fueran ejecutadas por el gobierno de un partido político que a lo largo de su historia se adjudica defender a la clase trabajadora y precisamente los sectores más vulnerables", apuntaron desde la oposición.

"Todos estos hechos hacen que la Capital de la Provincia se haya convertido en una gestión de oscurantismo, falta de transparencia y total restricción a la información pública", denunciaron.



Ante "la gravedad de la última medida arbitraria y violatoria de derechos elementales de los trabajadores municipales", el Comité Capital, Bloque de Concejales y Diputados Provinciales de la ciudad de Paraná de la UCR, "rechazaron y repudiaron" las medidas tomadas por el intendente Adán Bahl, solicitándole "encarecidamente, recapacite, retome el camino de la sensibilidad social y revea el decreto que afecta los derechos, la dignidad y el sustento económico de los trabajadores y sus familias".



"Sepa el intendente de Paraná que nunca en la historia de las gestiones de gobiernos municipales, ninguna de éstas que haya estado en manos de la Unión Cívica Radical despidió a ningún trabajador ni menoscabo sus derechos, muy por el contrario, fueron gestiones radicales las que reincorporaron trabajadores despedidos por una gestión peronista, que arbitrariamente, para saldar una interna entre dirigentes, tomaron represalia contra los indefensos empleados municipales", finaliza el comunicado