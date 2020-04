En su primera sesión virtual, el Senado aprobó la Ley de Identidad Originaria

Cambios al reglamento

El Senado tuvo su primera sesión virtual (la tercera de este período legislativo) en el marco de la aplicación del aislamiento social preventivo y obligatorio que se aplica en Entre Ríos, la de este miércoles fue la tercera sesión ordinaria del 141 Período Legislativo.En ese contexto, la vicegobernadora Laura Stratta destacó la importancia de la sesión. "Nos adaptamos a las actuales circunstancias sabiendo que lo importante es no dejar de debatir ideas y justamente estos son los espacios donde hacerlo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes esta comprensión y este acompañamiento. Agradecerle al equipo del Senado, a los funcionarios y trabajadores que posibilitaron que podamos estar acá, pudiendo sesionar con este soporte virtual", precisó la Presidenta del Senado.Y agregó: "Quiero agradecerle al Escribano Mayor de Gobierno que está acá para dotar de mayor calidad institucional este proceso, que seguramente en algún momento contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos; y al que lo protagonizamos nosotros, diciéndoles que estuvimos a la altura de las circunstancias, pudiendo dar el ejemplo, pudiendo seguir en este camino de construcción y fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Muchas gracias a cada uno de ustedes que hicieron posible llegar a esta primera sesión bajo esta modalidad, que es inédita e histórica", remarcó.La primera acción del cuerpo fue la de aprobar los cambios reglamentarios que permiten sesionar en forma remota, generando así -en forma previa a su aplicación- el marco legal necesario. Se hizo como producto del entendimiento alcanzado por la vicegobernadora con los presidentes de los bloques de Senadores del Frente Justicialistas Creer Entre Ríos), Armando Gay, y de Cambiemos), Francisco Morchio.Con esta novedosa modalidad que se aplica en cuerpos colegiados de todos los niveles, a los efectos de respetar las disposiciones de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y mantener el funcionamiento de las Instituciones de la democracia, sesionó esta tarde la Cámara de Senadores de Entre Ríos.Profundizando el trabajo del Senado, que había tenido reuniones de comisión previo a la profundización de las medidas de aislamiento, se trató este miércoles el resultado de la Comisión de Legislación General, para sancionar en forma definitiva y contundente los resultados de un trabajo que surgió de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, organismos de Derechos Humanos y del Registro Único de la Verdad, entre tantos otros que hicieron oportunamente sus aportes.El proyecto de ley sobre Identidad de origen, tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos, y para ellos el Estado "deberá proveer a las personas adoptadas y a toda persona que presumiera que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiere producido, el acceso gratuito a toda información relacionada con su identidad de origen obrante en cualquier registro público o privado".Quedan comprendidas en los alcances de esta Ley, todas las personas que presuman que la identidad de un familiar hasta segundo grado de parentesco ha sido alterada o suprimida.Se determina que será autoridad de aplicación la subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, o el órgano que la reemplace y tendrá a su cargo un Área de Promoción y Protección del Derecho a la Identidad. Los legisladores presentes destacaron que se trata de un gran avance legislativo.Además, dentro de los mecanismos que impulsa el proyecto está el que permite que las personas menores de dieciséis (16) años de edad podrán efectuar la solicitud de información a través de sus representantes legales o Defensor Público con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa concordante.Se ponen en marcha plazos concretos que hacen al mejor acceso a la información y se prevén sanciones para quienes no cumplan lo establecido en la norma y, dentro de las propuestas está la creación del Órgano de Revisión de Políticas de Derecho a la Identidad de la Provincia de Entre Ríos.Desde su despacho sostuvo la iniciativa la titular de la Comisión de Legislación General, Claudia Gieco (Diamante -FJ Creer ER). La legisladora hizo mención al trabajo del ex diputado Pedro Báez, que presentó el proyecto que reflejaba el trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos.Indicó que hubo en nuestro país una apropiación sistemática de bebés durante la dictadura militar, por lo que se hacía preciso trabajar sobre ese período y además entregar a la provincia una nueva legislación apropiada y moderna para que todos puedan tener acceso a los datos ciertos sobre su origen.Mencionó que Argentina ha tomado para sí los alcances de tratados internacionales y además en la Constitución Entrerriana da un marco para este proyecto de ley.Por su parte el Senador Rubén Dal Molin (Federación ? JxC) recordó que se trata de una iniciativa que tuvo apoyo unánime en la Cámara Baja, buscando garantizar el derecho a la identidad de origen.También destacó el trabajo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que revela las dificultades que planteaba la legislación para construir historias de vida."Estamos ante un derecho fundamental y primario como es el de la identidad", añadió.Agregó que la búsqueda de identidad es parte de la cotidianeidad, ya que muchos pueden conocer algún entrerriano que indagó en búsqueda de su real origen. Destacó el avance que es la aprobación de esta normativa.El proyecto fue votado en forma nominal y recibió el apoyo unánime de todos los representantes departamentales.Se presentó y por contar con las tres firmas que establece la Constitución Provincial, se ingresó y giró al Ejecutivo, un pedido de informes de los Senadores Morchio, Dal Molin y Migueles, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre actuaciones tomadas, frente a los distintos hechos de violencia de género en la Provincia.En el turno de los homenajes el senador de Concordia saludó "a todos los trabajadores de nuestro país", ante el cercano 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Indicó que se trata de una difícil coyuntura donde lo primordial es sostener la fuente de empleo y en la que todos los sectores intentan salir de una situación que es "nueva para todos".Resaltó lo caro que es a los sentimientos de la fuerza política que representa el hablar de los trabajadores. "No podemos prever cuando vamos a salir, cuando vamos a volver a la normalidad. Saludo especialmente a quienes han seguido trabajando en actividades esenciales para sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio", enfatizó.(Fuente: APF)