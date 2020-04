Femicidios: "El silencio, en estos casos, es la peor situación", dijo Osuna

La diputada nacional Blanca Osuna mostró preocupación en relación a los femicidios.

Trabajo legislativo

"En estos días he dado a conocer una declaración en relación al, que sucedió en Paraná".Y agregó: "cercanos del caso de Fátima Acevedo. No puede ser que en Entre Ríos sucedan estas cosas"."¿Por qué se asemejan las muertes de dos mujeres jóvenes y humildes, en nuestra provincia? Porque. Creo que es importante un acompañamiento por el cuidado y la no violencia contra las mujeres y contra el género en general. Como legisladora, como ex intendenta, me predispongo a acompañar políticas activas que terminen con esta casi indiferencia frente a muerte de mujeres jóvenes que podrían ser evitables. Eso es lo que más duele; una situación de una mujer que muere por otras circunstancias es igualmente grave, pero mucho más lo es cuando hay un reclamo ante la justicia", destacó la legisladora por Entre Ríos.En el mismo sentido, aseveró: "Alguien se ha dirigido a un juez de familia, alguien ha planteado en Fiscalía, hay alguien a quién le archivan la causa por defecto de pruebas y nadie la acompañó. Me pregunto? ¿cómo es eso?activas, o por lo menos se dice que las hay, eso tiene que aparecer".efectivamente. He pedido que esa explicación se escuche. ¿Quién tiene que explicar? Lo tiene que hacer la justicia y el estado provincial. Tiene que plantear, lo que no han hecho o han dejado de hacer, o qué es lo que están haciendo y que por algo no salió bien. Pero el silencio, en estos casos, creo que es la peor situación. No es una queja dirigida a alguien individual sino a un Estado que en sus distintas formas y distintos poderes tienen que acompañar a mujeres que son víctimas. ¿Quién le parece a usted que va a ir camino alegremente a la muerte? El animarse a ir a denunciar es toda una decisión que tiene como facetas, es", indicó además Osuna.Osuna refirió aque este martes mantuvieron una reunión de bloque del Frente de Todos. "Son reuniones extensas, pero fue muy rica.", afirmó."El proyecto está prácticamente terminado, no tiene la forma final para darlo a conocer pero sí los ejes principales, que son de base: Está la decisión de quienes hoy tienen recursos sustantivos, puedan aportar solidariamente. Va a ser una definición que va a esta estimado en la propia ley, no va a ser un impuesto con permanencia, con continuidad. Va a disponer porcentajes escalonados, según los patrimonios de personas físicas que viven en nuestro país, estamos hablando de cifras millonarias, de 800.000 millones de pesos, de 500.000 millones de pesos. Se piensa recaudar, dicho esto en dólares, 1.600 millones de dólares, aproximadamente. Se trabaja con la AFIP y el Ministerio de Economía", resaltó la legisladora.También ayer hubo una reunión de labor parlamentaria, donde participan presidentes de distintos bloques. "En la Cámara de Diputados hay ocho bloques o interbloques, estuvieron todos, se acordó un reglamento especial para funcionar. Se acordó también que en una primera reunión estarían presentes en el recinto los presidentes de esos bloques y quienes no participamos de esa estructura de presidencia de bloque, estaríamos por sesión remota, participando de esa sesión".Osuna p, cómo vamos acompañar el regreso a la escuela, qué va a pasar con los chicos que están en el 5to año, ene l fin de su ciclo escolar".También, dijo, está trabajando "con el derecho de la igualdad, el género, la producción y el trabajo. Hay una gama de temas a los que hemos dado en todo este tiempo, les hemos dado continuidad de trabajo". Elonce.com.