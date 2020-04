Entre Ríos busca inversiones estratégicas para desarrollar el puerto de Ibicuy

Del encuentro virtual que se llevó a cabo este miércoles participaron el gobernador Gustavo Bordet y el embajador de Kuwait, Salah Mubarak Almutairi; los ministros de Producción, Juan José Bahillo; y de Economía, Hugo Ballay; el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes; y el senador nacional, Edgardo Kueider.



Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que "hace un tiempo comenzamos las conversaciones entre ambas partes, y el embajador de Kuwait se mostró predispuesto a mediar para que su país realice inversiones en Argentina y en particular en la provincia de Entre Ríos".



Por el otro lado, "la provincia de Entre Ríos manifestó su acuerdo con esa posibilidad y planteó que teníamos un proyecto hace tiempo ya para

desarrollar una terminar portuaria en Ibicuy y con ello dar un salto de desarrollo provincial importante", indicó.



El encuentro fue propicio para "dar un paso más en el sentido de presentar la idea del puerto de Ibicuy, nosotros consideramos que es un lugar estratégico ubicado en el sur de la provincia de Entre Ríos, a 124 kilómetros del río De la Plata, frente al río Ibicuy, que forma parte a su vez de la hidrovía".



Valoró que "la hidrovía es un canal de navegación por donde transitan la mayor parte de las exportaciones argentinas y de las exportaciones e importaciones de Paraguay, Bolivia y del Sur de Brasil". Entonces, afirmó que "perfectamente Ibicuy puede captar cargas dado el lugar en el que se encuentra y con la infraestructura que tenemos actualmente no alcanza para los objetivos que tenemos en vista y para eso necesitamos inversiones".



El fiscal de Estado, indicó que "lamentablemente por la cuarentena se postergó una visita que tenía prevista el embajador a la zona portuaria de Ibicuy, pero luego de superado este trance de la pandemia, el embajador nos manifestó que su prioridad es concurrir al lugar para poder ver directamente el espacio, la magnitud el emprendimiento, la importancia estratégica de la zona, la importancia que tiene no solo para Entre Ríos sino para toda la Mesopotamia, Noreste argentino, Paraguay, Bolivia y Brasil".



Finalmente, sostuvo que "en ese sentido transcurrió la reunión, y nosotros vamos a dar algunos pasos más como es hacer una serie de presentaciones de documentos técnicos en la Embajada, con la idea de proseguir con el vínculo con Kuwait".