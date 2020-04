"Que no haya un número en la libreta no significa que no se pueda evaluar"

Política Confirmaron que no se evaluará con notas numéricas a los alumnos entrerrianos

Cuando resta un mes para que concluya el primer trimestre, el Consejo General de Educación confirmó que no se evaluará con notas numéricas a los alumnos entrerrianos; se estableció que no habrá "acreditación de saberes ni calificación trimestral que pudiera determinar niveles de rendimiento".al generar una continuidad pedagógica de maneras creativas y efectivas que le dan un valor extra y positivo a esta etapa", aclaró el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, al destacar que desde el organismo se concibe la evaluación de estudiantes "en términos formativos".los docentes realizarán informes para observar qué hizo con sus alumnos en este periodo y ese escrito servirá para dar cuenta de la trayectoria y el esfuerzo de cada uno de los estudiantes", especificó Müller en relación a la nueva forma de evaluación.

"Esta situación excepcional nos permite instalar al concepto de evaluación formativa como la norma"

Sobre el calendario escolar

"Este concepto de retroalimentación y evaluación formativa se viene instalando como un concepto clave y necesario en el mundo educativo que hoy nos da la posibilidad de fortalecer el método de evaluación en este contexto tan particular", destacó el presidente del CGE.Y continuó:recalcó., rarificó Müller, al tiempo que destacó: "El ciclo lectivo no está perdido y se trabajará rápidamente para recuperar tiempo"."Nuestro criterio es estrictamente sanitario, estamos en sintonía con el Ministerio nacional y las decisiones se harán en conjunto", comentó al respecto.Acto seguido reconoció que las redes sociales y los grupos de Facebook "se han utilizado mucho, y también vemos que en algunos niveles ha habido un exceso de contenidos, por lo que reafirmamos que hoy la prioridad tiene que estar puesta en la salud".Por último comunicó la resolución 898 del CGE que permite designar con carácter excepcional en aquellas materias, horas cátedras y grados que hoy no están cubiertos porque los docentes están de licencia.Al interrogarlo a Müller si esta disposición no sería violatoria para el sistema de concursos docentes, éste explicó que "es una resolución excepcional para un momento excepcional en el cual el Estado tiene que garantizar el derecho de educación a todos nuestros estudiantes"."Podemos designar docentes en un momento en el que podemos realizar concursos públicos, y esta es una norma que habilita la continuidad del docente durante este año, y al finalizar el ciclo lectivo se regularizarán todas estas situaciones en el marco del reglamente concursal que garantiza el estatuto del docente entrerriano", prometió.