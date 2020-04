Liberar presos: "Los delincuentes matan mil bonaerenses por año", dijo Berni

La polémica por la liberación de presos sigue alimentándose de voces que se oponen a la medida que cuenta con el aval del gobierno nacional, como parte de las medidas de protección que se implementan en todos los ámbitos para contener el avance del coronavirus."Yo escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, que dijo que esta era una medida para evitar una masacre...Masacre es la que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes matan 1000 bonaerenses. Esas son verdaderas masacres", disparó el funcionario bonaerense, sin mencionar Zaffaroni pero en una clara referencia a sus palabras."Yo tengo varios funcionarios con familiares o allegados que son pacientes de riesgo y, como trabajan en lugares donde hay circulación viral, duermen las 24 horas arriba de un colectivo en nuestro puesto de comando. Si nosotros y los médicos lo podemos hacer, también lo pueden hacer los presos", insistió el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.Además, Berni señaló que hay diferentes acordadas en las que se recomienda la liberación de presos, pero consideró que debe haber una discusión seria sobre el tema: "El Poder Judicial tiene que entender que debe explorar otras alternativas sobre la conveniencia de tomar una acción de tal magnitud"."La Justicia tiene que ser expeditiva y aclarar muy bien lo que está haciendo, porque las víctimas de los delitos necesitan saber, por lo menos hay que consultarlos... No puede ser que liberen a un violador y se vaya a vivir a una cuadra de la víctima que violó. Es sentido común, me da vergüenza tener que aclararlo", reclamó el ministro de Seguridad bonaerense.En la misma entrevista, Berni puso en duda el presunto apoyo de Axel Kicillof a la concesión de las prisiones domiciliarias: "No creo que sea lo que quiere el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo soy el ministro de Seguridad, estoy en contra y lo expreso".Al respecto, consideró que esta decisión "no pasa por la expresión de deseo de un Presidente, de un Gobernador o de un Ministro, pasa por un acto responsable de la Justicia, que son los únicos que pueden tomar esta definición. Yo quisiera que las vacas vuelen o que liberen a fulanito o a menganito, pero la Justicia tiene las herramientas del Derecho para decir esto no se puede hacer porque (el delincuente) tiene que cumplir una sentencia". Fuente: (Infobae).-