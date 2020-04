CGE: "Sería violento poner una nota numérica en el primer trimestre"

Política Confirmaron que no se evaluará con notas numéricas a los alumnos entrerrianos

El Consejo General de Educación (CGE) estableció que los estudiantes en este trimestre no contarán con calificaciones numéricas, sino que "se realizarán evaluaciones formativas que tienen que ver con la construcción del conocimiento de los estudiantes. En una entrevista con Elonce TV, el vocal del CGE, Exequiel Coronoffo, señaló que se ésta semana lanzaron una encuesta, para saber si los estudiantes recibieron el material educativo."El CGE, viene realizando un trabajo mancomunado con el Ministerio Nacional de Educación, para intentar que la totalidad de las actividades y tareas lleguen a la mayor cantidad de los estudiantes de la provincia", señaló Coronoffo.En relación a cómo vienen desarrollando la propuesta educativa a distancia, comentó que "se generó una propuesta educativa, que se llama Contenidos en Casa y llevamos adelante la tercera parte. Primero comenzamos con lo que tenía que ver con las orientaciones institucionales, luego con las cuestiones didácticas y en este momento estamos pensando en lo que tiene que ver particularmente con la evaluación".En este sentido, "", declaró Coronoffo.Teniendo en cuenta la nueva modalidad de evulación, el vocal detalló que "a."Y continuó "".", mencionó el funcionario.En todo ese contexto "pensamos que el CGE también tiene que evaluarse y por eso es que ésta semana lanzamos un instrumento para retomar datos, una encuesta, para saber si los estudiantes cuentan con la propuesta educativa, el nivel de conectividad, entre otras. Es una situación que merece ser evaluada constantemente"."Este es un año que no está perdido, las escuelas trabajan mucho para llevar adelante este ciclo. El Ministerio de Educación generó una comisión para pensar cómo será la vuelta a las clases presenciales y de qué manera pensamos en estos chicos que están para terminar sus trayectorias educativas", remarcó Coronoffo.Teniendo en cuenta la situación de aislamiento, comentó que "son procesos de lo que uno aprende, las familias han puesto en valor la figura del docente, el trabajo que hace en un grado enseñando a muchos chicos al mismo tiempo. Las familias se han involucrado muchísimo en la formación de sus chicos".", indicó.En este sentido "", añadió.Al finalizar, Coronoffo dijo que "me parece que las familias deben respetar los tiempos de los chicos, ellos deben tener momentos de recreación. No aconsejamos para nada que los chicos se sobrecarguen, esto genera angustia y estrés".