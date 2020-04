Avanza la idea de la vuelta a clases por provincias pero "no en el corto plazo"

Política Confirmaron que no se evaluará con notas numéricas a los alumnos entrerrianos

"No es momento de evaluar conocimiento. Hay que acompañar, más que enseñar", expresó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, tras más de un mes sin alumnos en las aulas debido a la pandemia de coronavirus.Consultado sobre la posibilidad de volver a las clases presenciales en algunas provincias reconoció: "Puede ser una alternativa pero no a corto plazo. La idea sería empezar las clases presenciales antes de fin de año. Eso está claro, pero por ahora debemos seguir utilizando y fortaleciendo las vías alternativas", sostuvo."Las clases presenciales podrían darse de a poco y en algún distrito sin circulación viral. Todas las alternativas están en discusión. Mientras tanto seguimos en el fortalecimiento de las propuestas alternativas, y también en cómo se volverá a las aulas. Porque deberemos asegurarnos por ejemplo el distanciamiento que deberá segur respetándose, no solo en las aulas y en espacios comunes sino también en cómo se llega a la escuela", expresó el funcionario.No obstante, insistió en que "no habrá vuelta a clases en el corto plazo, y por el momento no evaluamos cambios"."Nos preguntan qué pasará con las vacaciones, y nosotros tenemos la mirada de que las vacaciones deben cumplirse porque los docentes están trabajando, y las familias y los alumnos están pasando por un estrés emocional fuerte", aclaró Trotta.Y acotó en declaraciones a radio La Dos: "Debemos reorganizar el sistema educativo y robustecerlo, más allá del momento".