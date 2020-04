Fernández habló con Lacalle Pou y expresó que quiere "un Mercosur más grande"

El presidente Alberto Fernández, se comunicó hoy telefónicamente con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, a quien le expresó que la decisión de la Argentina no es dejar el Mercosur, sino "hacerlo más grande".Además, los mandatarios dialogaron sobre las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la región, como hizo este lunes Fernández con el chileno Sebastián Piñera.Durante la conversación que mantuvieron esta mañana Fernández y Lacalle Pou "repasaron la situación del impacto del COVID-19 y coincidieron en complementar los trabajos en materia sanitaria entre los dos países", según se informó oficialmente.El mandatario nacional, además, le aclaró al uruguayo que la Argentina no se apartará del Mercosur, como se sugirió el fin de semana luego de que el país se retirara de negociaciones de libre comercio."La decisión no es irnos del Mercosur, es hacerlo más grande, con más miembros", enfatizó el jefe de Estado.Ambos presidentes también "se comprometieron a profundizar el trabajo conjunto dentro del Mercado Común del Sur para corregir las asimetrías de la región".Fernández y Lacalle Pou acordaron que "instruirán a sus cancilleres para avanzar en este sentido".Durante el diálogo telefónico, que se extendió por unos 30 minutos, el presidente Fernández resaltó que "Argentina y Uruguay deben ayudar a buscar una lógica regional en el Mercosur".Este lunes, Fernández se refirió al tema y resaltó que quiere "un Mercosur más grande", tras apuntar contra el ex presidente Mauricio Macri y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro por "querer tirar por la borda" el bloque regional."Me preocupa que el gobierno de Macri haya permitido que se distorsione el Mercosur. ¿Si cada uno puede negociar lo que quiera para qué existe el Mercosur? Quiero un Mercosur más grande", aseguró el mandatario nacional.