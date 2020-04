Gualeguaychú "no va a solicitar la hora de recreación"

Sociedad En Gualeguaychú hay cuatro nuevos casos en estudio de coronavirus

Barbijos

El senador por el departamento Gualeguaychú, Jorge Maradey adelantó que está tomada la decisión de "no solicitar la hora de recreación" para el recorrido de 500 metros alrededor de la vivienda, en el marco del aislamiento obligatorio, social y preventivo por el coronavirus.Asimismo, se mostró en desacuerdo con imponer el uso obligatorio de los protectores faciales al entender que sólo serían útiles para cuando se está en contacto con muchas personas."El barbijo tiene una duración de dos horas. Habría que cambiarlos periódicamente. Yo al tema lo estudie por mi trabajo de muchos años en diálisis al abordar las condiciones de bioseguridad. Al que tiene puesto el barbijo le molesta y se toca la cara más veces que otras personas. Yo creo que se va imponer el tapabocas porque la gente lo exige, pero desde el punto de vista científico no tiene sentido, a menos que haya aglomeración de personas", reiteró Maradey.Por otro lado, el legislador explicó que "en el departamento estamos haciendo un relevamiento de los hospitales. Queremos saber qué materiales médicos cuentan, de seguridad del personal, si tienen unidades de traslados y cómo están, cuál es el número de institutos donde residen adultos mayores sean habilitados o no, cuántas camas hay en los hospitales y con qué patologías están ocupadas. En eso estamos trabajando con los coordinadores de juntas, los diputados provinciales y los intendentes para que se lo podamos llevar al COES cuanto antes", enumeró Maradey. (Fuente: Reporte 2820)