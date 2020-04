ATE celebró bonificación para trabajadores que cumplen servicios en cuarentena

También reclamó que "no se apliquen descuentos de adicionales que forman parte del salario y una urgente recomposición salarial".



Mediante decreto 595 del 24 de abril, el Poder Ejecutivo provincial dispuso una bonificación de 3500 pesos no remunerativos y no bonificable, que alcanza a los trabajadores de comedores escolares, Copnaf, Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra, Hospital Fidanza y Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilard de Concordia.



"Esta bonificación es a partir del 17 de marzo hasta el 26 de abril. Por decreto 602 del 27 de abril se prorroga esta bonificación hasta el 10 de mayo. Estos decretos son los que van prorrogando el mantenimiento de los servicios del Estado Provincial en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se renuevan mientras dure este aislamiento", se explicó desde el gremio.



"Desde ATE veníamos reclamando este reconocimiento", se admitió. Por otro lado, solicitó al gobierno provincial que "no se apliquen descuentos de adicionales que forman parte del salario y una urgente recomposición salarial para todos los trabajadores". (APF)