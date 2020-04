Jorge Busti lanzará un libro sobre historia entrerriana

El ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, lanzará, junto a otros profesionales, un libro sobre historia entrerriana.



En diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, explicó que "en este año se dan los 200 años de Entre Ríos. Son los 200 años de Cepeda, terminó junto con el Tratado del Pilar todas las aspiraciones monárquicas que existían en Buenos Aires. El año que viene se cumple otro aniversario de la muerte en combate de Pancho Ramírez. En esa época los entrerrianos no tenían caminos, no tenían puentes, no había whatsapp, pero sí había sarampión, escarlatina, tuberculosis, lepra. La única vacuna que había era contra la viruela. Los paisanos se trepaban al caballo, agarraban la lanza y peleaban por el federalismo, la libertad, por Entre Ríos y la República".



"Hay que rescatar el valor de esas épocas. En la Batalla de Saucecito, de 1818, a Ramírez lo hirieron en el muslo y en Entre Ríos no había médicos cirujanos. Hubo que pedir a Santa Fe que trajera un médico para hacerle una intervención. Epidemias y con menos recursos hubo en todas las épocas. Entre Ríos tiene una historia extraordinaria que quizás los entrerrianos poco la conocemos", dijo.



Comentó que "sacaremos un libro que hizo el profesor Rubén Bourlot, Gonzalo García Garro, Flavia Martínez Aquino y yo, sobre los 200 años de identidad entrerriana. Estamos en pandemia pero tuvimos un año y medio recorriendo la provincia, hablando de todo esto, y ahora en la pandemia hay que apostar al futuro. Hay que mirar el valor que tuvieron los hombres que fundaron la Patria, en donde Entre Ríos fue pionera, con Ramírez, Urquiza, con la visión estratégica que tuvo Artigas. En esa época que no había vacunas ni antibióticos, no miraban el riesgo país, en esta época".



Sobre las medidas que se están tomando en medio de la pandemia, manifestó que "el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet, están tomando las medidas adecuadas para proteger la vida de los habitantes. Hay que acatarlas, pero creo que hay que ir pensando en el día después. Soy un ciudadano común y veo que la preocupación de los trabajadores, de las pymes, de los comerciantes, está en ver cómo se sale, qué medidas se van a tomar. Si bien hay anuncios, lo que quiere todo el mundo es ver cómo se sale en el trabajo. Tenemos un presidente que prioriza la salud de la población. Eso es lo importante, pero hay que pensar en el día después".



"Hay países que tienen mayores recursos que nosotros para ese día después. Nosotros tenemos que pensar en cómo salimos de esa presión que tenemos de los organismos, de bonistas usureros internacionales, que han comprado bonos al 10% de lo que pretenden que salgan ahora. En ese sentido Argentina mostró una postura muy firme, no se puede pagar ahora", dijo.



"Si bien no soy funcionario, todos me dicen que están de acuerdo con las medidas sanitarias, pero quieren saber cómo será el futuro de los trabajadores y los comercios. Son aspiraciones de cualquier familia argentina", agregó.



Remarcó que "quiero que este programa sanitario tenga éxito, porque está bien diagramado, porque conozco a Alberto Fernández, a Ginés, que ha dado la vida por la salud pública. Estamos en buenas manos pero hay una angustia laboral que indudablemente sucede en todo el planeta". Elonce.com