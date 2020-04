Gualeguay y Nogoyá tampoco habilitarán las salidas a 500 metros

"Por recomendación del Comité de Emergencia Sanitaria se postergará una semana la definición sobre las autorizaciones de las salidas de esparcimiento. Durante ese periodo vamos a analizar la evolución epidemiológica con los especialistas y expertos", expresó este lunes al mediodía el gobernador Gustavo Bordet.



A su vez, indicó que "cada intendente podrá solicitar al Poder Ejecutivo provincial la excepción para permitir salidas de esparcimiento. Para eso deberá enviar el protocolo a aplicarse para el control de la medida, que tiene que ser aprobado por el COES en función de la situación epidemiológica".



En este marco, el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, señaló a APF que "tras una reunión de gabinete en la que se analizó el decreto del Gobernador, se decidió no pedir la excepcionalidad para realizar salidas de esparcimiento a 500 metros".



"Tenemos todos controlado y ordenado, por lo que consideramos que es prudente esperar una semana más y evaluar cómo seguimos en función de lo que determine la Provincia".



"Queremos resguardar a la población, por lo que pedimos a la comunidad gualeya un poco más de paciencia. Primero está l salud", concluyó.

Por su parte, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna sostuvo que "la gran mayoría de los intendentes de Cambiemos adhieren a lo establecido por el gobernador Bordet y aguardarán una semana más para definir los pasos a seguir".



"Desde Nogoyá no vamos a solicitar una excepcionalidad al Gobierno provincial para habilitar salidas a 500 metros", precisó.



No obstante, adelantó a APF que sí le solicitarán al mandatario provincial que "se flexibilicen algunas actividades comerciales y oficios, con los protocolos correspondientes", y mencionó rubros como el textil y oficios como el de peluquería.



"La idea es que puedan ser atendidos por sus propios duelos y que sigan estrictamente un protocolo", acotó el intendente Cavagna, quien destacó la necesidad de "ir reactivado de a poco la actividad económica".



"Le elevaremos este pedido al Gobernador para que lo analice junto al COES", finalizó.