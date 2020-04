El juego on line no afectará a las agencias oficiales, estimó titular de IAFAS

El gobernador Gustavo Bordet anticipó la semana pasada que el Gobierno está analizando la implementación en Entre Ríos de un sistema de apuestas virtuales, como forma de combatir el juego ilegal. Asimismo, mencionó que se resguardará a las 1500 familias de los agencieros oficiales que conforman la red del IAFAS."En cuanto a las agencias, ya lo hemos hablado con la Cámara para este momento y lo hemos hablado en otras oportunidades también. Para todo desarrollo on-line que se haga en la provincia, la idea de IAFAS y del Gobernador es que estén incluidas las agencias", dijo Vivas."Pero siempre vamos a proteger a las agencias, son nuestra red de ventas, y en ningún momento se va a canibalizar el juego vivo por la implementación del on-line. Sabemos la importancia que tienen las agencias, sabemos la importancia que tienen como generación de empleo y sabemos que son muchas las personas que viven de esta actividad en nuestra red comercial. Nuestra idea es que queden incluidas, de alguna forma, en el juego on-line", remarcó.Sobre la posibilidad de implementar un sistema de apuestas on line, Vivas comentó: "El avance es a nivel administrativo. Se está analizando profundamente la viabilidad desde lo legal, pasando por lo comercial y lo tecnológico, fundamentalmente desde el punto de vista de las medidas de control y las certificaciones de seguridad que debe tener para poder funcionar"."Seguramente se va a iniciar con algún desarrollo tecnológico ya existente, porque los tiempos así lo ameritan. Esto no quita que en el futuro se empiece a trabajar con una plataforma propia. Nosotros, en IAFAS, tenemos muchos desarrollos creados en un área propia que tiene mucha capacidad. En virtud de que ese desarrollo requiere de un trabajo pormenorizado que llevaría tiempo, se están analizando algunas alternativas ya existentes", acotó.El tipo de juegos que se implementará "es algo secundario que tiene que ver con lo que el mercado va exigiendo", precisó. "Estamos analizando las alternativas que más resultado podrían tener y que están dentro de los paradigmas de consumo, como un casino on-line", abundó"Hoy en día, con la situación que se vive a nivel mundial, los pronósticos deportivos no están funcionando porque no existe el desarrollo deportivo que resolvería la apuesta. Lo mismo pasa hoy con la Tómbola o el Quini 6, que están sin sorteos por el momento. En un futuro, a medida que se vaya desarrollando la implementación, habrá más variantes de juego", dijo Vivas.Finalmente, dedicó un párrafo a un reclamo fuerte de los agencieros: financiación para sostenerse ante el cierre obligado y la continuidad de gastos fijos (alquiler, sueldos, etc). Para ello, el Instituto facilitó las negociaciones con el Banco de Entre Ríos (Bersa), para que la entidad financiera ofrezca una línea de crédito con tasas del 39% anual, rebajadas en cuatro puntos si la agencia solicitante es o quiere ser parte de la red Entre Ríos Servicios, el sistema de cobro rápido del banco."Si bien IAFAS estuvo en las tratativas, la solicitó y dio las garantías y beneficios como autoridad de aplicación para que se instrumente, no tiene nada que ver con la línea de crédito lanzada por el Bersa", aclaró Vivas."Es una línea de crédito que ofrece la entidad financiera, en la cual IAFAS no tiene participación, como tampoco tiene o ha tenido en el vínculo entre el banco y los agencieros que cuentan con Entre Ríos Servicios; ellos hicieron un acuerdo directo con el Bersa, en el que IAFAS no participa; simplemente, presta conformidad para que la agencia tenga un ingreso más y preste un servicio más, si así lo desea el agenciero, sin participación en ese vínculo contractual", remató. (Fuente: APF)