Bordet:"Se posterga una semana la definición sobre las salidas de esparcimiento"

Esparcimiento

2. Mientras tanto, seguiremos trabajando para habilitar nuevas actividades económicas en #EntreRios con todos los protocolos y cuidados necesarios para continuar protegiendo los puestos de trabajo y la situación sanitaria de la provincia — Gustavo Bordet (@bordet) April 27, 2020

Minutos antes de encabezar el reporte diario sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus, el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, escribió una serie de tuits, en los que se refirió a las salidas de esparcimiento a las que hizo referencia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la nueva fase de la cuarentena."En Entre Ríos, adherimos a la decisión del presidente Alberto Fernández, de prorrogar el período de aislamiento hasta el 10 de mayo. Los buenos resultados que hemos tenido en el control de la pandemia, demuestran que la cuarentena ha sido la medida más eficaz para preservar la salud de todos", explicó en la red social del pajarito.Además, el mandatario provincial sostuvo que "mientras tanto, seguiremos trabajando para habilitar nuevas actividades económicas en Entre Ríos, con todos los protocolos y cuidados necesarios para continuar protegiendo los puestos de trabajo y la situación sanitaria de la provincia", resaltó.Durante la conferencia para brindar el informe de situación provincial en relación al coronavirus, el mandatario entrerriano bregó por "preservar las fuentes de trabajo, conservar el empleo y generar oportunidades para evitar el resentimiento de la economía", e hizo hincapié respecto a que "este equilibrio entre la prevención sanitaria con la posibilidad de generar actividad económica para preservar el empleo será lo que aplicaremos durante este período".. Quizás una semana no sea demasiado tiempo por el esfuerzo que nos significaron las semanas anteriores, para poder evaluar cómo seguimos y cómo mejoramos la situación epidemiológica que representa Entre Ríos", justificó.En referencia a las salidas de esparcimiento, el gobernador hizo un anuncio y una aclaración. ". Durante ese período, vamos a analizar la evolución epidemiológica con los especialistas y expertos", sostuvo Bordet."En una semana evaluaremos cómo seguimos con las medidas para tener la certeza y la seguridad de no dilapidar el esfuerzo que todos los entrerrianos realizamos durante este tiempo", remarcó el mandatario entrerriano al brindar mayores precisiones sobre los tuits que publicó antes del reporte epidemiológico."Esta decisión está fundamentada en que Entre Ríos, si bien es una provincia que no tiene circulación activa, todas las provincias que nos rodean sí lo tienen, como Buenos Aires y Santa Fe, y también por los países cercanos como Brasil y Uruguay donde la situación es completamente distinta", argumentó.Por otra parte, aclaró que ". Para eso, deberá enviar el protocolo a aplicarse para el control de la medida, que tiene que ser aprobado por el COES en función de la situación epidemiológica", explicó el gobernador.Finalmente, para cerrar la serie de tuits, el primer mandatario provincial, reiteró el pedido de colaboración para los entrerrianos frente a la pandemia. "Por último, quiero apelar nuevamente a la responsabilidad individual y social de todos los entrerrianos. Del compromiso que tengamos con estas medidas, y en especial con el autocuidado, depende la evolución de la pandemia en nuestra provincia".Durante la conferencia de este lunes, el gobernador resaltó que "más allá de la normativa, tenemos que reforzar los controles que nos son propios como ciudadanos para entender que estamos ante una situación que afecta la salud de la población del mundo entero"., reafirmó Bordet.