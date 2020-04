Operativos de repatriación

Transporte interurbano

El secretario de transporte de Entre Ríos, Nestor Landra, señaló que continúan con los operativos de repatriación en la provincia. Además indicó a Elonce TV que "tenemos pendiente una teleconferencia con las autoridades, para hablar temas de tarifas, líneas y continuidad de compensaciones" ."Una vez que los interesados en volver a la provincia llegan a Ezeiza, realizamos un trabajo en conjunto con Gendarmería y organizamos el traslado.", señaló Landra.En relación a los problemas que se presentaron en localidades donde no querían recibir a los argentinos que se encontraban en el exterior, el funcionario explicó que "este sábado nos pasó un caso de un joven que venía desde Ecuador. Este muchacho no tenía regularizada su documentación y tenía domicilio en Córdoba, pero había declarado llegar hasta Colón. El joven se alojó en la capital en la casa de un familiar, este lunes nos pusimos en contacto y a través de un permiso sanitario logramos solucionarle el problema."En el nuevo decreto de flexibilización de la cuarentena, no estaría habilitado el servicio interurbano. Tenemos pendiente una teleconferencia con las autoridades, para hablar temas de tarifas, líneas y continuidad de compensaciones", declaró Landra."Creemos que si esto es posible vamos a tener que contar con facilidades por parte de los intendentes para ingresar a los municipios", remarcó.Al finalizar Landra agregó que "estamos aguardando una audiencia con el ministro de Transporte de Nación, donde veremos si se prorroga el vencimiento del congelamiento del aumento de tarifas. Todavía no tuvimos la comunicación oficial,