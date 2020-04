Nueva etapa de la cuarentena: Qué establece el decreto que rige desde hoy

Política Cuáles son los grandes conglomerados que no permiten salidas de esparcimiento

Desde hoy rige el decreto que establece la continuidad de la cuarentena y faculta a las provincias para que habiliten las salidas de esparcimiento que había adelantado el sábado el presidente Alberto Fernández.Por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En tanto, desde el municipio de Paraná confirmaron aque aguardan la determinación que tome el gobierno provincial para seguir sus lineamientos.las "actividades de dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades; eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas".Tampoco podrán incluirse entre las salvedades "centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas", ni "transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional", como así tampoco "actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares".Por otro lado, el decreto consigna que "las jurisdicciones provinciales que dispusieren excepciones deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria"."Las personas que deben cumplir el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' podrán realizar, establece el decreto.entre peatones "no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años" que deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo domicilio.. Para eso, deberán atender "las condiciones epidemiológicas y la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública".El decreto menciona la posibilidad de flexibilizar el aislamiento social en distintas partes del país que cumplan distintos requisitos.Las jurisdicciones que quieran habilitar actividades deberán respetar los siguientes parámetros epidemiológicos: el tiempo de duplicación de casos confirmados de coronavirus no debe ser inferior a 15 días, el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente para dar respuesta a la potencial demanda, debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional y la proporción de personas exceptuadas no podrá superar el 50% de la población.Estas reglas estarán vigentes para localidades con menos de 500 mil habitantes. De esa forma, quedan excluidas la Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Gran Córdoba, Gran Rosario, Mendoza, Gran San Juan, Salta, Santa Fe y Gran Tucumán-Tafí del Valle.

