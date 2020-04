Entre Ríos incorpora nuevas propuestas en la educación a distancia

Seguimos educando

Evaluación

La directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Azcárate, informó sobre las actividades que se proponen para esta tercera etapa del aislamiento, que se denomina Operativo Contenidos en Casa, y apuntó: "A partir de este lunes 27 de abril se saldrá en 56 ciudades entrerrianas, por los 58 canales de la Red Entrerriana de Comunicaciones, con el programa de cable Contenidos en Casa. Es la versión para televisión de los contenidos que se vienen trabajando desde el portal Aprender. Un programa que tiene una hora de duración y se emite dos veces por semana. Es una realización conjunta del CGE y la Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos", explicó Azcárate y destacó la colaboración que también brindó para esta tarea la Secretaría de Cultura de la provincia.Explicó que el programa se va a emitir dos veces por semana en directo por todas las redes del gobierno de Entre Ríos y el canal de Youtube del Consejo General de Educación. Además, después de la emisión en directo, estará disponible para descargarlo y poder volver a verlo."Esta propuesta tiene que ver con acompañar lo que desde el Estado nacional también se está haciendo en Seguimos Educando que cuenta con 14 horas diarias de televisión y radio, con programas de TV para todos los chicos y chicas desde primer grado hasta el último año de la escuela secundaria", dijo la funcionaria educativa y puntualizó que "nuestra propuesta es más acotada y lo que hace es acompañar y darle una impronta provincial a algunos contenidos".Comentó además que el programa va a estar conducido por Leandro Bogado, un artista local, y cuenta con la participación en el bloque para chicos más grandes de Gaby Zonis. "El programa se encuentra dentro de las producciones del portal Aprender que este año está cumpliendo 10 años y hoy hace exactamente un año que tuvo un replanteo y mudanza hacia la provincia, es un portal que estaba totalmente desarrollado por técnicos del Consejo General de Educación y está alojado en los servidores de la provincia de Entre Ríos", apuntó.Por otro lado, Azcárate comentó que se distribuyó esta semana la segunda etapa de los cuadernillos impresos de Seguimos Educando. Dijo que ya se repartieron casi 300.000 cuadernillos "lo que significa que estamos alcanzando al 50 por ciento de los estudiantes que tenemos en la provincia", sostuvo.Explicó que los cuadernillos están destinados sobre todo a los chicos y chicas que no tienen la posibilidad de acceder a conexión a internet o no tienen los medios en la casa.En ese sentido, "nos parecía importante poder llegar con este recurso en el cual están armados con actividades diarias para que puedan resolver ahí y después alcanzarle a sus maestros el cuadernillo para la corrección", indicó.En otro orden, precisó que en esta tercera etapa se comenzará a evaluar el dispositivo, y dijo que se lleva adelante no desde el punto de vista de la calificación sino de la evaluación del aprendizaje.Indicó que esta terea tiene diferentes momentos. "Uno es la evaluación que nosotros como organismo empezamos a hacer y para eso esta semana distribuimos un instrumento de recolección de datos en todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de tener una mirada más clara y datos concretos acerca de la situación de cada una. Pero también estamos recibiendo informes de los supervisores de cada uno de los niveles y modalidades acerca de la marcha de este dispositivo en cada una de las escuelas".Dijo luego que este lunes se saldrá con el denominado documento cinco de la serie Contenidos en Casa, "hablando de la evaluación y haciendo una propuesta a los supervisores y docentes y directivos de cada escuela acerca de cómo encarar la evaluación de los estudiantes en este período".