Argentina suspende su participación en el Mercosur

Argentina decidió retirarse de las negociaciones de los acuerdos comerciales actuales y futuras del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que es miembro junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, para centrarse en su política interna y dar respuesta a la crisis del coronavirus.



Paraguay, como país que ocupa la presidencia pro témpore del bloque, comunicó este viernes de la decisión de Argentina a través de un comunicado emitido por la Cancillería paraguaya.



"La República Argentina informó que adoptó esta determinación en atención a prioridades de su política económica interna, agravada por la pandemia del COVID-19, e indicó que no será obstáculo para que los demás Estados Partes prosigan con los diversos procesos negociadores", explicó la Cancillería paraguaya en la nota.



La delegación argentina transmitió esta decisión a sus pares durante la reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, que se celebró este viernes por videoconferencia. Mantiene acuerdos cerrados La Cancillería paraguaya aseguró que la retirada de Argentina no afectará a los acuerdos ya cerrados en los últimos meses, en concreto los alcanzados con la Unión Europea, a finales de junio de 2019, tras casi dos décadas de negociación, y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).



"La República Argentina anunció la decisión de dejar de participar en las negociaciones de los acuerdos comerciales en curso y de las futuras negociaciones del bloque, excluyendo de esta determinación a las ya concluidas con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)", agregó el comunicado.



Sin embargo, otras negociaciones, como las que se mantienen con Singapur, Canadá, Corea del Sur o el Líbano, se realizarán con la ausencia argentina, según su decisión.



Paraguay y el resto de países del Mercosur evaluarán "las medidas jurídicas, institucionales y operativas más adecuadas" para que la retirada de Argentina de estas conversaciones no afecte a la integración comunitaria.