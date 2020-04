Buses Paraná afirma que "no puede pagar sueldos, sin aportes extraordinarios"

El comunicado completo de la empresa:

Explicaron que se debe a la falta de pago del sueldo del mes de marzo y una parte del mes de diciembre de 2019., con la incertidumbre de no saber además "hasta cuándo" no va a contar con este servicio. La medida es por tiempo indefinido.En tanto, desde Buses Paraná se emitió un comunicado titulado"En las actuales circunstancias es imposible cumplir con el pago total de salarios del personal afectado al servicio", indican., que fuera expuesta en reiterados planteos realizados por las empresas concesionarias en diferentes ámbitos y jurisdicciones, y que hoy, es el antecedente directo del paro de actividades que anunciara hoy la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor.Aquella crisis ha sido expuesta oportunamente por las concesionarias y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), a la que pertenecemos, al Sr. Secretario General de UTA de modo claro y categórico: en las actuales circunstancias es imposible cumplir con el pago total de salarios del personal afectado al servicio. Lo propio seha hecho ante las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales.dispuesto por el gobierno Nacional y los provinciales, circunstancia que constituye un supuesto de fuerza mayor irresistible.Así se han dispuesto medidas de restricción horaria, limitación de la capacidad de los buses y suspensión de servicios, lo que ha generado prácticamente la eliminación de los ingresos que regularmente las empresas obtienen por la recaudación del precio de los boletos, hecho este que, lógicamente, ha generado la imposibilidad de hacer frente de modo regular a los compromisos salariales, pero no solo a ellos sino, además, al resto de las obligaciones que debemos asumir para cumplir con los servicios, tales como el pago del combustible, los seguros, repuestos, y demás componentes que hacen al funcionamiento de un servicio público de transporte seguro y con la frecuencia dispuesta por la concedente.En este estado de situación las empresas, aportando su capital y resignando beneficios, han llegado al límite de sus recursos y no podrán cumplir de modo regular y completo con el pago de los salarios, y los demás compromisos necesarios para su funcionamiento, si no se disponen a la brevedad de los aportes adicionales que permitan sustentar la operación.Ratificamos nuestro compromiso con la comunidad y reiteramos nuestra voluntad de proveer de modo regular y eficiente un servicio esencial, pero es también nuestro deber actuar con buena fe y responsabilidad, exponiendo la realidad a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el equilibrio y la sustentabilidad del servicio.Para ello