Cómo será la vuelta a clases: Recreo, talleres, evaluación y viajes de egresados

No hay certezas sobre la fecha de regreso a clases . Los tiempos son inciertos. Agosto, en el mediano plazo, es un objetivo posible . Pero en los escenarios que hoy se discuten en los ámbitos educativos no se habla tanto de cuándo: importa más el cómo . Cuando los alumnos vuelvan a las aulas, la vida escolar ya no será la misma. La pandemia del nuevo coronavirus dejará nuevos hábitos sociales que los estudiantes tendrán que incorporar, además del contenido académico perdido . ¿Se podrá aplicar el distanciamiento social en las aulas? ¿Se suspenderán los recreos? ¿Entrarán todos los alumnos a la misma hora? ¿Se izará la bandera? ¿Qué pasará con los talleres extraescolares? ¿Y el viaje de egresados para los que terminan el ciclo?No están todas las respuestas escritas aún. Los manuales de nuevas prácticas escolares están en plena redacción. Hay algunos bocetos, pero nadie quiere anticiparse. Sobre lo que casi hoy no tiene dudas el ministro de Educación de la Nación , Nicolás Trotta , es que el retorno a clases se hará de manera gradual: la fecha de inicio no será igual en todas las provincias, y algunos estudiantes volverán a estar cara a cara con sus docentes antes que otros.primario, sexto y séptimo grado según la jurisdicción; y quinto y sexto año del secundario de acuerdo con las modalidades de bachiller y técnica. Sobre estos dos grupos está puesto el foco porque"Quizá para los que terminan la primaria se pueda pensar en articularlos de alguna forma con el primer año del secundario.", explica Trotta, que responde a las preguntas deluego de haber finalizado una videoconferencia con su par en Suecia, Anna Ekström, para conocer la experiencia de uno de los pocos países en el mundo que no suspendieron las clases en medio de la pandemia."Su realidad social es muy distinta de la nuestra, pero nos interesa profundizar en cómo enfrentan la situación otros países y qué medidas han implementado", cuenta Trotta.Se sabe, todos los expertos en pandemias lo repiten, que una de las estrategias que mejores resultados tiene en reducir los contagios es el distanciamiento social . Según el consenso actual, el virus se transmite a una distancia de hasta dos metros por las gotitas expulsadas al toser o estornudar,. En el caso de las aulas argentinas, responde el ministro, ninguna escuela está en condiciones de tener menos chicos en el aula., en intentar por todos los medios posibles que la brecha educativa no se profundice. El mayor esfuerzo está puesto en reforzar los contenidos de la plataforma virtual Mi Escuela , y en avanzar en la nómina de todos los alumnos porteños para identificar a los que necesitan más ayuda.. En Noruega los chicos comenzaron a ir tres veces por semana, divididos por grados. Por el momento nosotros no analizamos esa posibilidad. También en algunas escuelas de China instalaron en las aulas unos gabinetes tipo box para aislar a cada alumno.. "Hay un costo académico y un costo emocional en ese sentido para los estudiantes que están en los últimos años de cada ciclo. Habrá que buscar alternativas posibles", sugiere Bullrich.. Hay docentes que hacen devoluciones conceptuales, y otros casos sobre todo en colegios privados donde los alumnos reciben una nota numérica.El primer cierre del bimestre escolar está cerca, con fecha el 8 de mayo próximo, pero en la necesidad de no profundizar la brecha educativa, Trotta es tajante:, y la realidad en cada familia es distinta. Hay padres que pueden acompañar a su hijo y otros que no. Hay hijos únicos y otros que tienen que compartir la única computadora que hay en la casa con cuatro, cinco o seis hermanos. Evaluar en este momento no genera un impacto positivo en los alumnos ni en las familias. Tampoco suma en lo pedagógico.", concluye Trotta.