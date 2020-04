Fernández dialoga hoy con gobernadores y luego anuncia extensión de cuarentena

Política Oficializan habilitación de nuevas actividades en Entre Ríos y otras provincias

El presidente Alberto Fernández volverá a comunicarse hoy a con los gobernadores de todas las provincias, antes de anunciar la extensión de la cuarentena hasta el domingo 10 de mayo incluido.La comunicación por videoconferencia se realizará a las 16:00, desde la Quinta de Olivos.El Presidente dialogará otra vez con los mandatarios provinciales antes de comunicar públicamente una nueva prórroga de la cuarentena, al igual que había sucedido en los anuncios anteriores.Este jueves, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien centraliza el contacto con los gobernadores, encabezó una teleconferencia junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y funcionarios del área provinciales.Desde el entorno del Presidente afirmaron que "va a ser muy duro" con el control del cumplimiento del aislamiento social, ya que "no va a poner en riesgo lo que se consiguió hasta ahora, que es uno de los poquitos éxitos que hay en el mundo"."No va a regalar el esfuerzo económico y social que se hizo con la cuarentena. Se va a abrir por territorio, por lo cual la responsabilidad sanitaria es compartida", señalaron allegados al mandatario a Noticias Argentinas.En este momento de la cuarentena, el Ejecutivo habla de "un posible escenario de contagios por focos, pero no a un ritmo que pueda generar una explosión del sistema de salud"."Van a aparecer muchos focos de infección, pero se pueden contener. Estos focos van a aumentar el número de casos, pero el verdadero problema es el conglomerado", resaltaron.El Gobierno considera que "todavía no es irreversible el aplanamiento de la curva de contagios", y que "hay una posibilidad de que el pico de casos sea leve en junio si se sigue haciendo las cosas bien, como hasta el momento".Según pronostican en el entorno del Presidente, que el número de casos "sea menor de lo esperado" durante el pico de la pandemia "depende de lo que se haga la semana que viene", por lo que es "crucial qué tipo de apertura vamos a hacer"."Hay una apertura real y otra que es ficticia. Una apertura real es aquella que movilice a algún sector de la economía, no que la gente salga a correr", ejemplificaron a NA.Al estar "en un periodo previo al pico", los dirigentes más cercanos al Presidente afirmaron que está "obsesionado con la curva y con los modelos estadísticos matemáticos que le permitan visualizar semana a semana cómo va a estar la situación".